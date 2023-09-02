В Кривом Роге прогремели взрывы: что известно

В субботу, 2 сентября, в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы. После этого в городе объявили воздушную тревогу.
Воздушные силы предупреждали о ракетной угрозе в области.
Глава Совета обороны города Александр Вилкул успокоил граждан.
"Относительно взрывов. Все нормально. Конкретика позже", - написал он в Telegram.
Позже глава Криворожского района Евгений Ситниченко сообщил, что в городе успешно отработала ПВО.
Ракетные удары РФ по Украине
Ночью 28 августа в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В Воздушных силах предупреждали о ракетной опасности в ряде областей. Российские оккупанты ударили по Полтавской области и Кривому Рогу.
Глава пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что российские оккупанты экономят ракеты, чтобы зимой устроить массированные удары по Украине. РФ будет бить по энергетическим объектам, ведь они до сих пор являются приоритетными целями для нее.
Зима в Украине будет сложной, будет немало проблем. Причиной этих проблем будет "сумасшедший Путин". Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
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