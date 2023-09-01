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Зима в Украине будет сложной из-за "безумия" Путина - Данилов

Ангелина Подвысоцкая
1 сентября 2023, 23:29 обновлено 1 сентября, 23:31
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Секретарь СНБО отметил, что Украина уже готовится к этому сложному периоду.
Алексей Данилов, ракета
Зима в Украине будет сложной / коллаж: Главред, фото: Аппарат СНБО Украины, depositphotos.com/ua

Зима в Украине будет сложной, будет немало проблем. Причиной этих проблем будет "сумасшедший Путин". Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью NV.

В то же время Данилов отметил, что Украина готовится к этому периоду. Этот вопрос неоднократно рассматривали на заседание Ставки верховного главнокомандующего.

"Зима будет сложной и непростой с учетом этого сумасшедшего, который находится рядом на нашей территории. Конечно, он будет пытаться делать нам проблемы. Но я точно могу сказать, что этот вопрос сегодня находится совсем уже в другом виде. Идет максимальная подготовка к непростому и сложному периоду", - сказал Данилов.

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Секретарь СНБО отметил, что каждая территориальная община должна готовиться к зимнему периоду и делать все, чтобы у людей было светло и тепло.

Ракетные атаки

Ранее эксперт назвал вероятные цели и сроки атак РФ. Оккупанты РФ могут наносить новые удары по Украине, не исключил Андрей Закревский.

Напомним, ранее появился прогноз, чем и когда РФ может бить по Украине. Потенциал у врага для совершения обстрела есть, предупредил Александр Коваленко.

Напомним, ранее взрывы раздались в Киеве, Хмельницкой, Винницкой области. Впоследствии власти Киева сообщили о падении обломков на территорию однойиз детских больниц столицы в Оболонском районе. Также обломки были обнаружены на улице Богатырской, где повреждена крыша частного дома.

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