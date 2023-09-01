У оккупантов нет шансов: РФ не победит Украину военным путем - Данилов

На то, как быстро Украина одержит победу в войне, влияют и поставки оружия от Запада.

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РФ не одержит победу над Украиной военным путем / Коллаж: Главред, фото: Аппарат СНБО Украины, 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского

У России нет шансов одержать победу над Украиной в войне военным путем. Оккупанты не смогут удержать незаконно захваченные территории. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью NV.

"Первое - шансов у России одержать победу над нами военным путем нет. Второе - победа будет за нами. И третье - мы освободим все наши территории. Вопрос только времени", - сказал Данилов.

Он добавил, что момент, когда наступит победа Украины, зависит от поставок оружия от западных партнеров. Резников заявил, что РФ сейчас "находится в сложном состоянии" и у нее есть только одна цель - дестабилизировать ситуацию внутри Украины.

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"Относительно того, чтобы они могли достичь своих задач, которые они ставили до 24 февраля, военным путем, еще раз подчеркиваю, не смогут. И поэтому через внутреннюю дестабилизацию они пытаются решать эти вопросы. Для этого надо, чтобы нам не поставляли оружие. Надо влиять на те страны, на которые они могут влиять. Для этого надо рассказывать, что мы "фашисты" и много другой ерунды...",- сказал Данилов.

Контрнаступление ВСУ

Силы обороны Украины освободили Работино в Запорожской области и продолжают двигаться дальше юго-восточнее этого населенного пункта. Об этом 28 августа сообщила заместитель главы Минобороны Анна Маляр.

Подразделения Вооруженных сил Украины проводят наступательные действия на двух направлениях - Мелитопольском и Бахмутском, рассказал 30 августа представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

30 августа начальник городской военной администрации Токмака Александр Чуб заявил, что подразделения ВСУ все ближе продвигаются к городу.

Обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке отмечает, что украинская армия прорвала главную российскую оборону "линию Суровикина" и приближается к селу Вербовое Запорожской области.

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