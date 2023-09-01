В ГУР узнали вероятные планы РФ: Зеленский провел важное заседание Ставки

На заседании Ставки верховного главнокомандующего обсудили исключительно ситуацию на фронте.

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Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего / Офис президента Украины, ОПБр имени Богдана Хмельницкого

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего в пятницу, 1 сентября.

По его словам, на заседании обсудили исключительно ситуацию на фронте. Об этом он сообщил в Telegram.

"Сегодняшняя Ставка только о фронте", - говорится в сообщении.

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По словам президента, подробно обсудили ситуацию в Харьковской области, на Донбассе, на Юге, в Запорожской области и на левом берегу Херсонской области.

Кроме того, обсуждались действия по эвакуации раненых, а также планы врага. По словам Зеленского, на заседании был заслушан отдельный закрытый доклад руководителя ГУР Кирилла Буданова.

"Ключевое – дать нашим воинам еще больше необходимого для наступательных операций, для разминирования, для эвакуации раненых бойцов. Каждый из участников Ставки ясно понимает, что должен делать", - добавил Зеленский.

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