В ГУР узнали вероятные планы РФ: Зеленский провел важное заседание Ставки

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего в пятницу, 1 сентября.
По его словам, на заседании обсудили исключительно ситуацию на фронте. Об этом он сообщил в Telegram.
"Сегодняшняя Ставка только о фронте", - говорится в сообщении.
По словам президента, подробно обсудили ситуацию в Харьковской области, на Донбассе, на Юге, в Запорожской области и на левом берегу Херсонской области.
Кроме того, обсуждались действия по эвакуации раненых, а также планы врага. По словам Зеленского, на заседании был заслушан отдельный закрытый доклад руководителя ГУР Кирилла Буданова.
"Ключевое – дать нашим воинам еще больше необходимого для наступательных операций, для разминирования, для эвакуации раненых бойцов. Каждый из участников Ставки ясно понимает, что должен делать", - добавил Зеленский.
Ранее в Bloomberg дали мрачный прогноз об окончании войны в Украине. Быстрое решение на поле боя редко бывает. Контрнаступление ВСУ было безумно переоценено "ястребами" в США и Европе, считает Макс Гастингс.
Напомним, у Зеленского раскрыли неожиданный сценарий окончания войны. Украине не будет легко в освобождении оккупированных РФ территорий, считает Михаил Подоляк.
Ранее военный рассказал, как закончится война, если Путин не станет. Заместитель командира батальона "Арей" Украинской добровольческой армии Сергей Жеребило в интервью Главреду рассказал, закончится ли эта война, когда Путина не будет.
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