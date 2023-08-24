'Рухнет власть': военный рассказал, как закончится война, если Путин не станет

Если не станет Путина, пройдет определенное время, пока в России будут установлены все их взаимоотношения, заявил Жеребило.

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Военный рассказал, изменится ли ситуация на фронте после смерти Путина / коллаж: Главред, фото: 17-я ОТБр, Facebook

Заместитель командира батальона "Арей" Украинской добровольческой армии Сергей Жеребило, который сейчас находится на одном из самых горячих направлений фронта - вблизи недавно освобожденного поселка Урожайное, в интервью Главреду рассказал, закончится ли эта война, когда Путина не будет.

Военнослужащий считает, что война рано или поздно закончится, потому что все войны заканчиваются. Но это не наше дело - с Путиным или нет.

Украинцы имеют свое государство, свои границы и свои национальные интересы, "а россияне пусть хоть друг другу глотки перегрызут, у них у самих проблем очень много", добавил эксперт.

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"Но если не будет Путина, рухнет и вся вертикаль российской власти. Если не станет главного кукловода - Путина, пройдет определенное время, пока в России будут установлены все их взаимоотношения. Для нас это будет шанс выдавить российские войска к границам границ. Нам все равно, что будет в России, мы же не претендуем ни на какие территории РФ. Чужого нам не надо, но и своего мы не отдадим. Это все вопрос времени", - подчеркнул Жеребило.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что ВСУ в Крыму уничтожили российский С – 400, а на Херсонщине-три установки С-300. Сезон "бавовны" продолжается – у российских оккупантов еще много оружия, которое нужно сокрушать, сказала представительница ОК Юг Наталья Гуменюк.

Продвижение ВСУ в районе Работиного приближает ко второй линии "обороны" РФ. Вторая "оборонительная" линия оккупантов агрессора России в Запорожской области может быть относительно слабее первой, считают в Институте изучения войны.

ГУР высадил десант в Крыму и провел успешную боевую операцию на мысе Тарханкут. Вражеские силы страны-агрессора России понесли потери при столкновении с бойцами военной разведки Украины, рассказал представитель ГУР Андрей Юсов.

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