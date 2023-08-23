'Риски потерять Харьков и Днепр': почему ВСУ не могут перебросить все силы на юг

Президент Украины рассказал ситуацию на южном направлении фронта.

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Зеленский рассказал о контрнаступательной операции на юге / коллаж: Главред, фото: ОПУ, 17 ОТБр

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Вооруженные Силы Украины не могут перебросить все подразделения на южное направление фронта, потому что тогда "появятся риски потерять Харьков и Днепр".

"Относительно растяжения сил. У нас есть Восток. Кто-то понимает, сколько там оккупантов? 200 тысяч. Давайте возьмем оттуда наши силы и куда-то их перебросим, например, туда, куда нам нужно", - говорится в заявлении Зеленского на пресс-конференции.

Президент пояснил, что после этого россияне через несколько дней захватят Славянск и Краматорск, далее они пойдут на Павлоград, Днепр, отрежут берега.

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"Я думаю, что именно такая надежда у них есть. Мы не отдадим ни Харьков, ни Павлоград, ни Днепр. И пусть разные аналитики мира на это даже не рассчитывают", - добавил президент.

Ситуацию на фронте: что известно

Напомним, что Зеленский заявил о дефиците оружия у ВСУ на фронте. Зеленский подчеркнул, что менять НАТО на украинские земли - это нечестный разговор, нечестный диалог и провокация.

Военный рассказал об окончании войны в Украине. Если нам не нравится наше политическое устройство, мы собираемся на Майдане и меняем власть, но в России это невозможно, считает Жеребило.

ВСУ освободили Урожайное и добились больших успехов в районе Работиного. Украинские войска продвинулись на северо-восток от Работиного на Западе Запорожской области и, вероятно, достигли больших успехов в прилегающих районах.

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