'Восстановить границы': военный рассказал об окончании войны в Украине

Если нам не нравится наше политическое устройство, мы собираемся на Майдане и меняем власть, но в России это не возможно, считает Жеребило.

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Военнослужащий рассказал об окончании войны / коллаж: Главред, фото: 36-я ОМБП, Facebook

Заместитель командира батальона "Арей" Украинской добровольческой армии Сергей Жеребило в интервью Главреду рассказал о возможных сроках и сценариях окончания войны.

"Знаю только одно: другого пути, кроме борьбы, у нашей нации, нашего народа нет. Россия - это исконный враг, и сейчас нам выпал исторический шанс, чтобы наконец сбросить русское иго. Мы очень разные. Русские - это просто стадные люди, ордынцы. Мы другие - свободные, совсем отличные. Если нам не нравится наше политическое устройство, мы собираемся на Майдане и меняем власть. В России это невозможно. Если русские и дальше будут жить в нищете и без удобств, они и слова не скажут, потому что это просто рабы. Да, у нас было общее с россиянами прошлое, но будущее у нас точно разное", - подчеркнул военнослужащий.

Он добавил, что не знает, надолго ли эта война, но точно знает, что другого пути нет - украинцы должны восстановить свои границы.

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"Очень бы хотелось, чтобы это произошло как можно скорее, чтобы можно было вернуться домой, к семье, обнять своих детей, жить мирно и строить страну", - подчеркнул Жеребило.

Успехи украинской армии

Напомним, что вблизи острова Змеиный украинские боевые катера подбили российский самолет. В ответ на попытку атаки украинские военнослужащие нанесли удар по самолету оккупантов, сообщили в ГУР.

В Крыму ВСУ взорвали ракетный комплекс и РЛС оккупантов РФ. Судя по всему, "хлопок" произошел в районе Еленовки Черноморского района на западе полуострова.

Продвижение ВСУ в районе Работиного приближает ко второй линии "обороны" РФ. Кстати, аналитики ISW не наблюдали ни одной новой российской группировки в Запорожской области на этой локации за текущий месяц.

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