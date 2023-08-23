Мощная "бавовна" в Крыму: взорван ракетный комплекс и РЛС оккупантов РФ

Всего на мысе Тарханкут прогремело 7 взрывов, на месте "бавовны" замечены военные самолеты РФ.

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В районе Оленевки прогремели мощные взрывы / Коллаж: Главред: Фото: t.me/Crimeanwind, УНИАН

В захваченном Россией Крыму прогремели новые мощные взрывы. "Бавовна" произошла в среду утром, 23 августа.

О новых взрывах на оккупированном полуострове сообщает Telegram-канал Crimeanwind.

При этом было опубликовано фото с места взрыва. Судя по всему, "бавовна" произошла в районе Оленевки Черноморского района на западе полуострова.

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При этому публикуются фото с огромными клубами белого дыма на месте прогремевшего взрыва.

Уточняется, что прилет был по российскому военному объекту на мысе Тарханкут.

Сообщают, что поражены радиолокационные станции на Тарханкуте. Предварительно, на Тарханкуте поражена радиолокационная станция 48Я6-К1 "Подлет".

"Также на Тарханкуте поражен ракетный противокорабельный комплекс "Бастион", - говорится в сообщении.

Всего прогремело 7 взрывов, на месте "бавовны" замечены военные самолеты РФ.

Взрывы на Тарханкуте / t.me/Crimeanwind

Ранее в ОК Юг отреагировали на взрывы в Крыму и Новороссийске. Наталья Гуменюк не исключает, что ночные события в Новороссийске - это провокация страны-агрессора России.

Напомним, в ГУР иронично отреагировали на "бавовну" в РФ. Представитель ГУР Минобороны Украины предупредил, что это не последняя "бавовна" в России.

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