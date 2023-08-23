УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Мощная "бавовна" в Крыму: взорван ракетный комплекс и РЛС оккупантов РФ

Алексей Тесля
23 августа 2023, 11:54 обновлено 23 августа, 12:02
72
Всего на мысе Тарханкут прогремело 7 взрывов, на месте "бавовны" замечены военные самолеты РФ.
Оленевка
В районе Оленевки прогремели мощные взрывы / Коллаж: Главред: Фото: t.me/Crimeanwind, УНИАН

В захваченном Россией Крыму прогремели новые мощные взрывы. "Бавовна" произошла в среду утром, 23 августа.

О новых взрывах на оккупированном полуострове сообщает Telegram-канал Crimeanwind.

При этом было опубликовано фото с места взрыва. Судя по всему, "бавовна" произошла в районе Оленевки Черноморского района на западе полуострова.

видео дня

При этому публикуются фото с огромными клубами белого дыма на месте прогремевшего взрыва.

Уточняется, что прилет был по российскому военному объекту на мысе Тарханкут.

Сообщают, что поражены радиолокационные станции на Тарханкуте. Предварительно, на Тарханкуте поражена радиолокационная станция 48Я6-К1 "Подлет".

"Также на Тарханкуте поражен ракетный противокорабельный комплекс "Бастион", - говорится в сообщении.

Всего прогремело 7 взрывов, на месте "бавовны" замечены военные самолеты РФ.

Тарханкут
Взрывы на Тарханкуте / t.me/Crimeanwind

Ранее в ОК Юг отреагировали на взрывы в Крыму и Новороссийске. Наталья Гуменюк не исключает, что ночные события в Новороссийске - это провокация страны-агрессора России.

Напомним, в ГУР иронично отреагировали на "бавовну" в РФ. Представитель ГУР Минобороны Украины предупредил, что это не последняя "бавовна" в России.

Больше новостей:

новости Крыма война России и Украины
Реклама

Главное за день

Мощная "бавовна" в Крыму: взорван ракетный комплекс и РЛС оккупантов РФ

Мощная "бавовна" в Крыму: взорван ракетный комплекс и РЛС оккупантов РФ

11:54 Украина
В бою с оккупантами погиб депутат Киевсовета Сергей Ильницкий

В бою с оккупантами погиб депутат Киевсовета Сергей Ильницкий

10:52 Украина
Новый успех ВСУ на юге: выбили оккупантов РФ и закрепились на важных плацдармах

Новый успех ВСУ на юге: выбили оккупантов РФ и закрепились на важных плацдармах

10:41 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:54

Мощная "бавовна" в Крыму: взорван ракетный комплекс и РЛС оккупантов РФ

11:33

13-летний кот побил мировой рекорд Гиннесса: что он сделал

11:10

Favbet Foundation передал ВСУ на фронт очередной Nissan X-Trail

10:52

В бою с оккупантами погиб депутат Киевсовета Сергей Ильницкий

10:45

Медведев в истерике разразился угрозой РФ аннексировать Абхазию и Южную Осетию

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

10:41

Новый успех ВСУ на юге: выбили оккупантов РФ и закрепились на важных плацдармах

10:28

"ВИпадок" чи "випАдок", "зрУчний" чи "зручнИй": Авраменко растолковал ошибкуВидео

10:08

Что будет, если не лечить храп и как с ним бороться

09:43

Пригожин ожил, а Суровикин - нетмнение

Реклама
09:37

Продвижение ВСУ в районе Работино приближает ко второй линии "обороны" РФ – ISW

09:30

Захватили плацдарм и выбили десантуру РФ: замкомбата ВСУ о продвижении вперед

08:59

Оккупанты сбросили авиабомбы на детсад и жилые дома Херсона: детали удара

08:50

"Страшно, дрон прилетел – взрыв": жители Москвы в шоке из-за нового удара БПЛАВидео

08:26

Карта дня: что предвещает Таро на 23 августа

08:24

Запутался в руках и потерял часы: Путин опозорился курьезным случаемВидео

07:59

Груз 200 для Казани: ВСУ уничтожили полковника РФ – командира полка оккупантов

07:30

Контрнаступление ВСУ должно сконцентрироваться на одном главном направлении – NYT

06:44

Дроны ночью атаковали столицу РФ: есть попадание в "Москва-Сити"Видео

06:35

Путина и его войну ненавидит 80% россиян?мнение

04:05

Церковный праздник 23 августа: что можно и нельзя делать на святого Лаврентия

Реклама
03:30

"Самый счастливый день": Злата Огневич похвасталась пополнением в семье

03:00

"Послезавтра - 242!": роспропагандистов "поколбасило" из-за передачи Украине F-16Видео

02:35

"Россияне будут страдать и мучиться": эксперт описал ужасную картину краха РФВидео

02:05

Каким рассолом заливать помидоры: секретный ингредиент обеспечит результат

01:35

Офицер рассказал, разумно ли сражаются с ВСУ русские оккупанты

00:21

Женщина назвала своего сына классическим именем, но люди неправильно его пишут

22 августа, вторник
23:23

Эти десерты полюбят готовить даже ленивые: блюда из яблок на скорую руку

23:19

"Стирают все с лица земли": боец ВСУ рассказал, как россияне "засыпают" защитников

23:10

Умер Тото Кутуньо: 4 интересных факта о жизни итальянской легенды

22:58

В Крыму прозвучали мощные взрывы и стрельба: Крымский мост закрыт

22:52

"Боялся, что это случится": Эктор Хименес-Браво показал себя после операцииВидео

22:15

"Жизнь русских имеет значение": известный режиссер цинично защитил оккупантов

22:03

Как на украинском сказать "странный случай": Авраменко озвучил колоритное слово

21:36

Сергей Жадан проговорился про отношения с Кристиной СоловийВидео

21:36

Белый дом сделал воодушевляющее заявление о контрнаступлении ВСУ

21:00

"Молюсь, чтобы не подтвердилось": сын Квитковой и Добрынина оказался в больнице

20:55

Россияне в панике пытаются защитить Керченский мост: в ГУР раскрыли планы РФ

20:54

Виталий Портников. Три варианта окончания войныВидеоблоги

20:53

Головоломка для самых внимательных: лишь немногие найдут цифру 1 на картинке

20:28

В Германии высказались об ударах БПЛА по России

Реклама
20:12

Чем можно заменить соевый соус: вкусные и полезные альтернативы

19:57

Врежет +13 и накроет шторм: в Украину мчит резкое похолодание

19:17

"На днях увидите": Буданов анонсировал новую мощную "бавовну" в Крыму

19:15

Григорий Козловский и ФК "Рух" передали украинским военным дроны различных типовВидео актуально

19:10

Ракетная угроза на День Независимостимнение

19:02

Умер звезда итальянской музыки Тото КутуньоВидео

18:58

РФ впервые вывела "Циклон" в Черное море: что это за судно и в чем его опасность

18:40

Обманула более 500 семей бойцов ВСУ: на Николаевщине женщина "заработала" 2 млн грн

18:37

Тела россиян всплывают в реке, РФ пытается избежать протестов - ВСУ

18:05

В Украине стартовали сотни обысков в военкоматах и ВВК

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять