"Бавовна" будет цвести, это необратимо": в ОК Юг отреагировали на взрывы в Крыму и Новороссийске

Наталья Гуменюк не исключает, что ночные события в Новороссийске - это провокация страны-агрессора России.

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Атака на корабль Оленегорский горняк произошла в ночь на 4 августа / Коллаж: Главред, фото: скриншот

В ночь на 4 августа во временно оккупированном Крыму и в Новороссийске Краснодарского края гремели взрывы. Спикер объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк прокомментировала "бавовну".

Что касается взрывов в Федосии, Гуменюк отметила, что там находится крупное нефтяное хранилище, которое, в частности, снабжает топливом Черноморский флот России. Также в определенной мере расположена логистика врага.

"Обеспечение горюче-смазочными материалами - это очень важный компонент боевой готовности. Поэтому "бавовна" будет цвести, и это необратимо", - сказала она.

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Относительно взрывов вблизи Новороссийска в Краснодарском крае, Гуменюк предполагает, что ночные события - это провокация России.

"Стоит понимать, что вся информация, которая была подана, она вкладывается в рамки провокаций, которые были обещаны на море с российской стороны для обвинения Украины как страны, которая не может обеспечивать морскую безопасность и не надежна в отношении ведения навигации в Черном море. Помним о том, что война у нас гибридная, и информационные поводы могут создаваться Россией с использованием собственной роли как жертвы", - сказала Гуменюк.

Смотрите видео - Комментарий Гуменюк о "бавовне" в Крыму и Новороссийске:

Взрывы в Новороссийске в ночь на 4 августа

Рано утром в пятницу, 4 августа, в Краснодарском крае РФ прогремели взрывы и звуки стрельбы. Район гавани в Новороссийске атаковали неизвестные морские дроны.

Взрывы на воде и стрельба раздавались в районе Мысхако. Также сообщается, что с катера велся огонь по надводному беспилотнику.

В Минобороны РФ обвинили в атаке ВСУ. В ведомстве заявили, что военно-морская база Новороссийск ночью была атакована двумя морскими безэкипажными катерами. В ведомстве Шойгу сообщают, что "аппараты были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, охраняющих внешний рейд военно-морской базы".

Позже российский пропагандист Владислав Поздняков сообщил, что после ночной атаки дронов на Новороссийск один из российских десантных кораблей был подбит. Затопило один из его отсеков, из-за чего он перевернулся на бок. Судно буксируют к берегу.

В Сети появились кадры атаки на лучший десантный корабль Северного флота РФ. По данным СМИ, спецоперацию провела Служба безопасности Украины вместе с ВМС.

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