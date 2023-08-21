'Просто голуби большие': в ГУР иронично отреагировали на возражения Россией 'бавовны'

Представитель ГУР Минобороны Украины предупредил, что это не последняя "бавовна" в России.

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В ГУР отреагировали на "хлопок" в России / коллаж: Главред, фото: Telegram-канал BAZA, УНИАН

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов прокомментировал последнюю "бавовну" в России и ответил на возражения представителями тамошних властей.

Как отметил Юсов в эфире телемарафона "Єдині новини", что губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал местным жителям, что причиной взрывов в Ростове 21 августа был "переход самолета на сверхзвук".

"Хорошо, конечно. А в Новгороде нет поврежденной стратегической авиации. Наверное, это просто голуби большие были, которые что-то сбросили на те "тушки". В Москве нет "бавовны", по расписанию, наверное, работают их аэропорты и рейсы, никаких изменений нет. И вообще, у них все идет по плану", - с иронией прокомментировал Юсов.

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Он также добавил, что чем больше со стороны представителей путинского правящего режима будет таких ярких отрицаний реальности, тем больше вероятность, что у рядовых жителей РФ начнут появляться какие-то вопросы.

"В конце концов, работаем дальше и смотрим за развитием событий. Понятно, что это не последние инциденты, события и предметы для комментариев. Не последний раз, когда придется врать российским чиновникам", - выразил убеждение Юсов.

"Бавовна" в России

Напомним, что Москву атаковали беспилотники, россияне в панике закрыли аэропорты. Из-за угрозы атаки БПЛА московские аэропорты ограничили вылет самолетов.

20 августа в Курске прогремел взрыв из-за атаки дрона. В стране-агрессоре говорят, якобы железнодорожный вокзал в Курске атаковал БПЛА. При этом два аэропорта под Москвой перекрывали "из-за угрозы беспилотников".

В ГУР предупредили, что атак БПЛА на Москву может стать еще больше. Глава Кремля Владимир Путин развязал геноцидную войну против Украины, и удары по Москве – определенная справедливость, сказал спикер ГУР МО Андрей Юсов.

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