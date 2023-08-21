'Просто голуби большие': в ГУР иронично отреагировали на возражения Россией 'бавовны'

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов прокомментировал последнюю "бавовну" в России и ответил на возражения представителями тамошних властей.
Как отметил Юсов в эфире телемарафона "Єдині новини", что губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал местным жителям, что причиной взрывов в Ростове 21 августа был "переход самолета на сверхзвук".
"Хорошо, конечно. А в Новгороде нет поврежденной стратегической авиации. Наверное, это просто голуби большие были, которые что-то сбросили на те "тушки". В Москве нет "бавовны", по расписанию, наверное, работают их аэропорты и рейсы, никаких изменений нет. И вообще, у них все идет по плану", - с иронией прокомментировал Юсов.
Он также добавил, что чем больше со стороны представителей путинского правящего режима будет таких ярких отрицаний реальности, тем больше вероятность, что у рядовых жителей РФ начнут появляться какие-то вопросы.
"В конце концов, работаем дальше и смотрим за развитием событий. Понятно, что это не последние инциденты, события и предметы для комментариев. Не последний раз, когда придется врать российским чиновникам", - выразил убеждение Юсов.
"Бавовна" в России
Напомним, что Москву атаковали беспилотники, россияне в панике закрыли аэропорты. Из-за угрозы атаки БПЛА московские аэропорты ограничили вылет самолетов.
20 августа в Курске прогремел взрыв из-за атаки дрона. В стране-агрессоре говорят, якобы железнодорожный вокзал в Курске атаковал БПЛА. При этом два аэропорта под Москвой перекрывали "из-за угрозы беспилотников".
В ГУР предупредили, что атак БПЛА на Москву может стать еще больше. Глава Кремля Владимир Путин развязал геноцидную войну против Украины, и удары по Москве – определенная справедливость, сказал спикер ГУР МО Андрей Юсов.
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