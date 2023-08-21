Москву атаковали беспилотники: россияне в панике закрыли аэропорты

Во всех московских аэропортах был срочно объявлен режим "Ковер".

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Атака беспилотников в Московской области / коллаж: Главред, скриншот: Главред

В Министерстве обороны страны-агерсорки России заявили о якобы атаке беспилотников в Московской области. В РФ отмечают удачную работу ПВО. Из-за угрозы атаки БПЛА московские аэропорты ограничили вылет самолетов.

В ведомстве утверждают, что силами ПВО беспилотник "был обнаружен над территорией Московской области и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы". Потеряв управление, БПЛА якобы потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Одинцовского района. О пострадавших не сообщается, передает ТСН.

РФ атаковали дроны/ скриншот: Главред

Смотрите видео о том, как РФ атаковали беспилотники:

видео дня

В то же время, как сообщают российские пропагандистские СМИ, во всех московских аэропортах был объявлен режим "Ковер", задержаны несколько рейсов на вылет и на прилет.

Аэропорт "Внуково" сообщил, что по независящим от него причинам "введено ограничение на прием и выпуск самолетов, часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани".

"Бавовна" в России

Напомним, что в ГУР сделали предупреждение, что атак БПЛА на Москву может стать еще больше. Глава Кремля Владимир Путин развязал геноцидную войну против Украины, и удары по Москве – определенная справедливость, сказал спикер ГУР МО Андрей Юсов.

20 августа в Курске прогремел взрыв из-за атаки дрона. В стране-агрессоре говорят, якобы железнодорожный вокзал в Курске атаковал БПЛА. При этом два аэропорта под Москвой перекрывали "из-за угрозы беспилотников".

Эксперт объяснил, почему хваленая российская ПВО не может защитить Москву от атак дронов. Коваленко раскрыл, почему российские города, в частности Москва, оказались такими уязвимыми перед неизвестными беспилотниками и куда делась хваленая российская система ПВО.

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