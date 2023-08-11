Атак БПЛА на Москву может стать еще больше: в ГУР сделали предупреждение

Глава Кремля Владимир Путин развязал геноцидную войну против Украины, и удары по Москве – определенная справедливость, сказал спикер ГУР МО Андрей Юсов.

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Москвичи теперь могут ощутить нечто подобное, что чувствуют украинцы - Юсов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот соцсети

Жителям столицы страны-агрессора России Москвы нужно ожидать новых атак беспилотников. Российская противовоздушная оборона не способна защитить город. Директор Кремля Владимир Путин развязал преступную и геноцидную войну против Украины, и теперь москвичи отчасти могут ощутить себя в ситуации украинцев. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Как сообщает Kyiv Post, он сказал о том, что москвичам следует готовиться к новым атакам беспилотников. Российская ПВО не может защитить свою же столицу.

"Понятие безопасности все больше отдаляется от жителей Москвы. Весь мир продолжает видеть, что российская оборонная система и страна, претендующая на ведущую роль на рынке вооружений, неэффективна, устарела и не может адекватно отвечать на современные вызовы", - отметил Юсов.

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По его словам, ситуация показывает, что руководство Россией режимом Путина ведет к деградации системы управления страной.

"Возможно, эта тенденция приведет жителей Москвы к правильным выводам - верить или не верить российскому телевидению и российской пропаганде, продолжать или не продолжать поддерживать преступный режим", - добавил представитель ГУР.

Также он добавил, что на усиление атак на Москву и российские города указывает динамика событий.

"Учитывая динамику последних месяцев, количество, географию и интенсивность, логично предположить увеличение числа ежедневных атак", - объяснил спикер военной разведки.

Кроме того, спикер разведки считает, что такие удары в чем-то справедливы.

"В результате преступной и геноцидной войны Путина против Украины украинцы лишены возможности пользоваться воздушным транспортом, самолеты и наши аэропорты не работают или разрушены. Сегодня москвичи могут ощутить нечто подобное", - подчеркнул Андрей Юсов.

Удары по Москве

Под Москвой в Одинцово 10 августа ночью вспыхнул серьезный пожар. Возгорание произошло на складе одного из жилых комплексов. Местные жители незадолго до инцидента слышали взрыв.

Утром 11 августа в районе Хорошево-Мневники в Москве прогремел взрыв. Упал неизвестный беспилотник. Российские оккупанты сказали, что якобы сбили БПЛА и обвинили в атаке Украину.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что ударов по Москве становится все больше, их география расширяется. По словам представителя военной разведки, РФ должна вывести все свои войска с украинских территорий, чтобы обстановка в России стала более стабильной.

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