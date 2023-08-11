Столб огня и клубы дыма были видны за километры: под Москвой вспыхнул мощный пожар

В стране-агрессоре России в очередной раз возник сильный пожар. Загорелся склад на площади 2 тыс. кв метров в районе ЖК "Одинград".

https://glavred.info/world/stolb-ognya-i-kluby-dyma-byli-vidny-za-kilometry-pod-moskvoy-vspyhnul-moshchnyy-pozhar-10492474.html Ссылка скопирована

Пожар в Одинцово вспыхнул поздно вечером 10 августа / Коллаж: Главред, фото: Telegram

Поздно вечером в четверг, 10 августа, в подмосковном Одинцово вспыхнул мощный пожар - загорелся склад около одного из жилых комплексов. Столб огня и клубы дыма было видно за несколько километров.

Как пишут российские Telegram-ресурсы, якобы загорелся склад на площади 2 тыс. кв метров в районе ЖК "Одинград" на Зеленой улице.

"Местные жители слышали звуки похожие на взрывы. Зарево от огня и дым видны за несколько километров. На место выехали сотрудники МЧС. Информации о пострадавших нет", – писали в сети.

видео дня

Позже пропагандисты заявили, что в здании, которое охватил огонь, якобы находились склады двух логистических компаний и организация по приему вторсырья. Также там располагались "склады компании, которая занимается торговлей пивом".

Столб дыма и огня было видно за километры / Фото: Telegram

Из-за пожара полностью обрушилась кровля и перекрытие. Также известно о пострадавшем – это местный сторож, который, спасаясь от пламени, прыгнул со 2-го этажа.

Смотрите видео - В Подмосковье вспыхнул мощный пожар:

В Одинцово ночью горели склады / скриншот

Как сообщал Главред, вгороде Домодедово Московской области ночью 10 августа прогремели взрывы, после чего вспыхнул сильный пожар. РосСМИ утверждают, что причиной пожара стал взрыв баллонов с газом.

9 августа мощный взрыв прогремел в городе Сергиев Посад в 70 километрах от столицы страны-агрессора ФР. Взрыв произошел в районе Загорского оптико-механического завода, являющегося частью военно-технической компании "Ростех".

Другие новости: