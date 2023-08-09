"Гриб растет, так страшно": под Москвой прогремел мощнейший взрыв - что известно

Взрыв произошел в районе Загорского оптико-механического завода, являющегося частью военно-технической компании "Ростех".

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Под Москвой прогремел мощный взрыв / Коллаж: Главред, фото: Telegram

В среду, 9 августа, мощный взрыв прогремел в Московской области РФ - в городе Сергиев Посад в 70 километрах от столицы страны-агрессора ФР. Вблизи места инцидента поднимается столб дыма.

Что стало причиной взрыва, пока неизвестно, что стало причиной взрыва. Российские Telegram-каналы пишут, что пострадали более 10 человек.

Местные жители утверждают, что взорвался беспилотник.

видео дня

Сообщается также, что взрыв произошел в районе Загорского оптико-механического завода, являющегося частью военно-технической компании "Ростех".

Взрыв на предприятии "Ростех" в Московской области насколько мощный, что россияне начала эвакуацию. Взрывом выбило окна довольно далеко от завода.

Местные жители публикуют видео столба дыма на месте взрыва с словами: "Вот такой гриб растет, какой-то взрыв был. Ой, как страшно!".

Смотрите видео - Кадры взрыва в Сергиевом Посаде:

​ В Сергиевом Посаде прогремел взрыв / скриншот ​

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