В столице РФ прогремели взрывы, дроны атаковали бизнес-центр Москва-Сити: что известно

Один из дронов снова попал в бизнес-центр. На 21 этаже башни IQ-квартала Москва-Сити находится Министерство экономического развития РФ.

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В Москве и области прозвучала серия взрывов / Коллаж: Главред, фото: Telegram

В ночь на 1 августа центр Москвы во второй раз за неделю атаковали беспилотники. Прозвучала серия взрывов. Один из дронов снова влетел в одну из башен Москва-Сити. Кроме того, взрывы были слышны в подмосковных Одинцово и Кубинке.

Как пишет Telegram-канал Shot, после взрыва возле Москвы-Сити поднялся дым, в здании выбиты стекла.

По данным росСМИ, на 21 этаже башни IQ-Квартала Москва-Сити находится Министерство экономического развития РФ.

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Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил в Telegram атаку дронов.

"Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21 этажа. Экстренные службы работают на месте происшествия", - сообщил он.

Территорию возле атакованной башни небосреба оцепили. Обломки беспилотника, который попал в башню, направлены на взрыво-техническую экспертизу.

Смотрите видео - В сети появились кадры, на которых зафиксирован момент попадания беспилотника в бизнес-центр:

В Москве прогремели взрывы / скриншот

Telegram-канал Astra опубликовал видео момента взрыва в бизнес-центре Москва-Сити:

Момент взрыва в "Москва-Сити" / скриншот

Звуки взрывов прошлой ночью были слышны и в подмосковных населенных пунктах Кубинка и Одинцово.

"Очевидцы сообщают о взрывах в небе над подмосковным городом Кубинкой. Предварительно, сработала система ПВО. Информации о разрушениях на земле и пострадавших в данный момент нет. Было слышно минимум три взрыва", - сообщает Shot.

В Минобороны РФ традиционно обвинили Киев в атаке на Москву.

"Два украинских БПЛА уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области. Еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити", - говорится в сообщении.

Атака дронов на Москву 30 июля

В ночь на 30 июля центр Москвы - здание Москва-Сити - атаковали неизвестные БПЛА, российские власти обвинили Украину в ударе.

Известно, что в 50-этажном здании находится сразу три российских министерства - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Минэкономразвития и Минпромторг. После взрыва прохожие обнаружили правительственную документацию на улицах.

Украина не взяла на себя ответственность за атаку. Представитель ВС Юрий Игнат только отметил, что россияне "получили то, чего хотели".

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