"Они получили то, что хотели": в ВСУ оценили удары дронов по центру Москвы

После атаки беспилотников на Москву говорить о покое в РФ уже не приходится, подчеркнул Юрий Игнат.

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Юрий Игнат прокомментировал "бавовну" в Москве / Коллаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, скриншот

Атаку беспилотников, которые попали в комплекс зданий международного делового центра "Москва-Сити", прокомментировал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

После атаки беспилотников на Москву говорить о покое в российской глубинке уже не приходится. Такое заявление он сделал в эфире информационного телемарафона.

"В России всегда что-то летает, и в Москве в частности. Есть те, кого война "не касается" - она уже касается. Уже есть определенные настроения в России - что-то прилетает, и громко… Поэтому говорить о покое в российской глубинке уже не приходится. Они получили то, чего хотели", — заявил Игнат.

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Кто такой Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Взрывы в центре Москвы

Напомним, Москву атаковали дроны, прогремел взрыв в 50-этажном здании. В ночь на воскресенье, 30 июля, в столице страны-агрессора РФ Москве, а также в Подмосковье прозвучали взрывы. Инциденты связывают с якобы атакой беспилотников. При этом башня "IQ-квартала" в "Москва-сити" эвакуирована после "хлопка".

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что была совершена атака якобы украинских беспилотников, в результате чего повреждены башни здания.

Ранее сообщалось о том, что москвичи ошалели из-за ночной атаки дронов. По словам очевидцев, в Москве взорвались сразу несколько беспилотников.

Ранее в разных районах столицы страны-агрессора РФ Москвы прозвучали громкие взрывы. Город якобы был атакован беспилотниками.

В здании на Комсомольском проспекте, которое находится недалеко от Министерства обороны РФ, были выбиты стекла, а возле здания обнаружены осколки беспилотника.

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