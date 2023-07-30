"Башню взорвали, стены тряслись": москвичи ошалели из-за ночной атаки дронов

По словам очевидцев, в Москве взорвались сразу несколько беспилотников.

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Москвичей напугала громкая "бавовна" в центре города / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Жители Москвы рассказали об атаке беспилотников, которые попали в комплекс зданий международного делового центра "Москва-Сити".

По словам очевидцев, в Москве взорвались сразу несколько беспилотников. Причем с разницей в несколько десятков минут. Соответствующее видео со словами местных жителей опубликовано в Сети.

Один из очевидцев говорит, что его сильно напугал мощный взрыв, прогремевший из-за атаки БПЛА.

видео дня

"Грохот очень сильный… Кончено, я испугался, сразу упал в траву…", — вспоминает "бавовну" мужчина.

По его словам, примерно через полчаса он наблюдал атаку второго дрона. Причем его поразили его большие размеры.

"Потом полетел белый такой… но дроны маленькие, а этот большой и прямо за крышу и взрыв", — добавил напуганный москвич.

В свою очередь девушка, которая также стала очевидцем атаки БПЛА пожаловалась, что в ее квартире тряслись стены из-за ударов беспилотников.

"Ребята, нашу башню взорвали… у меня тряслась башня, у меня тряслись стены в квартире и сработала пожарная сигнализация", — рассказала она.

Отметим, что в атакованных зданиях "Москва-Сити" располагаются офисы сразу нескольких министерств РФ, в частности: министерства цифрового развития, минэкономразвития и минпромторга.

Добавим, что взрывами разнесло по улицам документацию министерства цифрового развития РФ.

Смотрите видео - москвичи рассказали об атаке дронов:

Москвичи рассказали о ночной атаке дронов / Скриншот

Взрывы в центре Москвы

Напомним, Москву атаковали дроны, прогремел взрыв в 50-этажном здании. В ночь на воскресенье, 30 июля, в столице страны-агрессора РФ Москве, а также в Подмосковье прозвучали взрывы. Инциденты связывают с якобы атакой беспилотников.При этом башня "IQ-квартала" в "Москва-сити" эвакуирована после "хлопка".

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что была совершена атака якобы украинских беспилотников, в результате чего повреждены башни здания.

Ранее в разных районах столицы страны-агрессора РФ Москвы прозвучали громкие взрывы. Город якобы был атакован беспилотниками.

В здании на Комсомольском проспекте, которое находится недалеко от Министерства обороны РФ, были выбиты стекла, а возле здания обнаружены осколки беспилотника.

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