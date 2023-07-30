"Башню взорвали, стены тряслись": москвичи ошалели из-за ночной атаки дронов

Жители Москвы рассказали об атаке беспилотников, которые попали в комплекс зданий международного делового центра "Москва-Сити".
По словам очевидцев, в Москве взорвались сразу несколько беспилотников. Причем с разницей в несколько десятков минут. Соответствующее видео со словами местных жителей опубликовано в Сети.
Один из очевидцев говорит, что его сильно напугал мощный взрыв, прогремевший из-за атаки БПЛА.
"Грохот очень сильный… Кончено, я испугался, сразу упал в траву…", — вспоминает "бавовну" мужчина.
По его словам, примерно через полчаса он наблюдал атаку второго дрона. Причем его поразили его большие размеры.
"Потом полетел белый такой… но дроны маленькие, а этот большой и прямо за крышу и взрыв", — добавил напуганный москвич.
В свою очередь девушка, которая также стала очевидцем атаки БПЛА пожаловалась, что в ее квартире тряслись стены из-за ударов беспилотников.
"Ребята, нашу башню взорвали… у меня тряслась башня, у меня тряслись стены в квартире и сработала пожарная сигнализация", — рассказала она.
Отметим, что в атакованных зданиях "Москва-Сити" располагаются офисы сразу нескольких министерств РФ, в частности: министерства цифрового развития, минэкономразвития и минпромторга.
Добавим, что взрывами разнесло по улицам документацию министерства цифрового развития РФ.
Смотрите видео - москвичи рассказали об атаке дронов:
Взрывы в центре Москвы
Напомним, Москву атаковали дроны, прогремел взрыв в 50-этажном здании. В ночь на воскресенье, 30 июля, в столице страны-агрессора РФ Москве, а также в Подмосковье прозвучали взрывы. Инциденты связывают с якобы атакой беспилотников.При этом башня "IQ-квартала" в "Москва-сити" эвакуирована после "хлопка".
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что была совершена атака якобы украинских беспилотников, в результате чего повреждены башни здания.
Ранее в разных районах столицы страны-агрессора РФ Москвы прозвучали громкие взрывы. Город якобы был атакован беспилотниками.
В здании на Комсомольском проспекте, которое находится недалеко от Министерства обороны РФ, были выбиты стекла, а возле здания обнаружены осколки беспилотника.
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