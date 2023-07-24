Москву атаковали дроны, прогремели взрывы: что известно

В Минобороны РФ заявили, что в атаке дронов на Москву виновата Украина.

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Взрывы в Москве прогремели около четырех часов утра / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Рано утром в понедельник 24 июля в разных районах столицы страны-агрессора РФ Москвы прозвучали громкие взрывы. Город якобы был атакован беспилотниками.

Около четырех часов Telegram-канал Shot сообщил об атаке БПЛА на Москву, из-за чего над городом были слышны звуки взрывов.

"Сообщается о взрыве на проспекте Лихачёва. В здании, где находится "Леруа Мерлен" выбило стёкла на верхних этажах. Предварительно, именно туда "влетел" БПЛА", - отметили на канале.

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"Взрыв был очень громкий, в рамах затряслись стёкла", - говорится в сообщении.

Судя по опубликованным видео, на улице Лихачёва в бизнес-центре после взрывов виден дым и произошло небольшое возгорание. Спустя некоторе время, полицейские перекрыли движение по улице Лихачева.

Смотрите видео - В Москве прогремели мощные взрывы:

Кроме того, звук беспилотника был слышан в небе над Комсомольским проспектом в Москве. Через несколько минут произошёл взрыв. Обломки БПЛА разбросаны по всей дороге. Движение в сторону области перекрыто.

Известно, что дом, в котором повылетали окна, находится в одном рядом со зданием Минобороны РФ.

На Комсомольском проспекте в зданиях повылетали окна / Фото: t.me/shot_shot

Telegram-канал Mash сообщил, что в здании на Комсомольском проспекте, которое находится недалеко от Министерства обороны РФ, выбиты стекла, а возле здания обнаружены осколки беспилотника.

Издание ТАСС со ссылкой на экстренные службы подтвердило, что осколки беспилотника обнаружены на Комсомольском проспекте, а еще один беспилотник попал в высотку бизнес-центра на улице Лихачева.

А мэр Москвы Собянин сообщил, что "около 4 часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям". По его словам, серьезных разрушений и пострадавших нет.

В Минобороны РФ обвинили Украину

В Министерстве обороны России заявили, что в атаке дронов на Москву виновата Украина. Город был атакован "двумя летательными аппаратами по объектам на территории города Москвы".

"Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение. В результате пресеченной террористической атаки киевского режима пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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