Взрывы и мощный пожар под Москвой: утром РФ атаковали беспилотники

Утром 4 июля силы противовоздушной обороны РФ якобы сбили 2 беспилотника. Кроме того, загорелись склады мебельной фабрики.

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Пожар в Химках охватил до 1000 кв. метров/ Коллаж: Главред, фото: скриншот, t.me/bazabazon

В городе Химки Московской области загорелись складские помещения бывшей мебельной фабрики – площадь пожара достигла тысячи "квадратов".

Как сообщает Москва 24, недалеко от столицы страны-агрессора РФ вспыхнул цех бывшего мебельного комбината на улице Некрасова. Также огонь охватил склад с краской.

Российское Министерство по чрезвычайным делам сообщило, что загорелось складское помещение на площади 400 "квадратов". Позже площадь пожара увеличилась до 1000 кв. метров.

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Telegram-канал Baza отмечает, что пожар в Подмосковье вспыхнул в районе захода на посадку самолетов в Шереметьево. В небо поднимается столб чёрного дыма.

Пожар в Химках / Фото: t.me/bazabazon

По информации российского пропагандистского издания РИА Новости, пожар в здании бывшей мебельной фабрики в Химках локализован на площади 2,5 тыс. "квадратов".

Смотрите видео - В Химках вспыхнул мощный пожар:

В Подмосковье вспыхнул мощный пожар / скриншот

Взрывы в Москве

Кроме того, росСМИ сообщают об атаке беспилотников утром 4 июля. Дроны летели на Москву со стороны Калужской области на высоте 200 метров.

По данным Telegram-канала Baza, в нескольких километрах от московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), по данным местных жителей, было как минимум два взрыва с разницей в несколько секунд. Сообщается, что сработала система ПВО - беспилотник сбили.

РосСМИ пишут, что дроны сбили / Фото: t.me/bazabazon

Кроме того, в военную часть в подмосковной Кубинке также пришла "бавовна". По предварительным данным, около 4 утра дрон-камикадзе атаковал административное здание на территории военной части. В результате взрыва жертв и пострадавших нет.

Из-за атаки дронов самолеты, летевшие во Внуково, начали перенаправлять в другие аэропорты. Речь идет уже о пяти рейсах. Еще один рейс кружит вблизи аэропорта Внуково уже чуть более часа.

По данным Shot, два беспилотника были сбиты в районе села Валуево в Новой Москве в начале 6 часов утра.

"В оперативные службы поступило сразу несколько обращений о звуках взрыва, очевидцы сообщили, что видели обломки, которые падали. Пожара не произошло, разрушения на земле уточняются. На место выехали оперативные службы", – пишет Telegram-канал.

По информации канала, визуальных повреждений на месте падения БПЛА не обнаружено, никто из людей не пострадал.

Ранее Главред писал, что в Москве вспыхнул пожар на территории завода, где производят двигатели для самолетов МиГ. Известно о трех пострадавших.

Также сообщалось о пожаре в здании Министерства обороны РФ, которое расположено в Москве на Фрунзенской набережной.

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