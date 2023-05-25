В Москве загорелось здание Минобороны РФ

Жители столицы страны-агрессора сообщали, что после того, как дым от пожара в Минобороны РФ рассеялся, в воздухе остался странный едкий запах.

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Пожар в здании Минобороны РФ вспыхнул ночью 25 мая / скриншот

Ночью 25 мая в здании Министерства обороны РФ, которое расположено в Москве на Фрунзенской набережной, возник пожар.

О причинах и последствиях пожара пока ничего не сообщается. По данным российского пропагандистского агенства ТАСС, пожар произошел на одном из балконов. На месте происшествия работали экстренные службы.

Жители близлежащих домов сообщали, что после того, как дым от пожара в Минобороны РФ рассеялся, в воздухе остался странный едкий запах.

видео дня

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Судя по кадрам, пожар вызвал серьезное задымление вокруг здания.

Тем временем в МЧС РФ попытались опровергнуть факт пожара в Минобороны РФ.

"Факт возгорания не подтвержден, поскольку по прибытии пожарных подразделения возгорание не обнаружено. Так же как и сведений о пострадавших не поступало", - говорится в заявлении пресс-службы управления МЧС.

Как сообщал Главред, в начале апреля в Москве вспыхнуло здание Минобороны на улице Знаменка, 19. Российские пропагандисты утверждали, что пожар произошел в кабинете на пятом этаже. Пожару присвоили второй уровень сложности. На видео, которое распространилось в Сети, было видно, что из здания валит черный густой дым.

Отметим, в последние месяцы во многих городах России участились случаи пожаров и взрывов на важных оборонных предприятиях, складах, а также в Научно-исследовательских центрах.

К примеру, 12 мая в Москве вспыхнул пожар на территории завода, где производят двигатели для самолетов МиГ. Известно о трех пострадавших.

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