УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Москве загорелось здание Минобороны РФ

Анна Ярославская
25 мая 2023, 07:24 обновлено 25 мая, 07:34
57
Жители столицы страны-агрессора сообщали, что после того, как дым от пожара в Минобороны РФ рассеялся, в воздухе остался странный едкий запах.
Пожар в здании Минобороны РФ
Пожар в здании Минобороны РФ вспыхнул ночью 25 мая / скриншот

Ночью 25 мая в здании Министерства обороны РФ, которое расположено в Москве на Фрунзенской набережной, возник пожар.

О причинах и последствиях пожара пока ничего не сообщается. По данным российского пропагандистского агенства ТАСС, пожар произошел на одном из балконов. На месте происшествия работали экстренные службы.

Жители близлежащих домов сообщали, что после того, как дым от пожара в Минобороны РФ рассеялся, в воздухе остался странный едкий запах.

видео дня

Смотрите видео пожара в здании Минобороны РФ в нашем Telegram-канале:

Скриншот

Судя по кадрам, пожар вызвал серьезное задымление вокруг здания.

Тем временем в МЧС РФ попытались опровергнуть факт пожара в Минобороны РФ.

"Факт возгорания не подтвержден, поскольку по прибытии пожарных подразделения возгорание не обнаружено. Так же как и сведений о пострадавших не поступало", - говорится в заявлении пресс-службы управления МЧС.

Как сообщал Главред, в начале апреля в Москве вспыхнуло здание Минобороны на улице Знаменка, 19. Российские пропагандисты утверждали, что пожар произошел в кабинете на пятом этаже. Пожару присвоили второй уровень сложности. На видео, которое распространилось в Сети, было видно, что из здания валит черный густой дым.

Отметим, в последние месяцы во многих городах России участились случаи пожаров и взрывов на важных оборонных предприятиях, складах, а также в Научно-исследовательских центрах.

К примеру, 12 мая в Москве вспыхнул пожар на территории завода, где производят двигатели для самолетов МиГ. Известно о трех пострадавших.

Другие новости:

новости России Минобороны РФ новости Москвы пожар
Реклама

Главное за день

Ночью РФ атаковала Киев дронами-камикадзе: что известно

Ночью РФ атаковала Киев дронами-камикадзе: что известно

06:44 Украина
"России будет не до войны с Украиной": генерал СБУ сказал, когда посыплется фронт

"России будет не до войны с Украиной": генерал СБУ сказал, когда посыплется фронт

01:35 Украина
"Для чего такие циничные убийства?": Зеленский эмоционально обратился к иранцам

"Для чего такие циничные убийства?": Зеленский эмоционально обратился к иранцам

00:05 Украина
Все главные новости

Последние новости

07:24

В Москве загорелось здание Минобороны РФ

06:51

Что должно быть в гардеробе женщины за 40 летом: 4 вещи для стильного образа

06:44

Ночью РФ атаковала Киев дронами-камикадзе: что известно

06:20

Владимир Владимирович, покажите нам пример, нападите на СШАмнение

05:50

Что залить в пень, чтобы он сгнил: давно забытый, но очень хороший способ

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

05:30

"РФ к этому не готова": русские добровольцы могли затянуть операцию - ЯгунВидео

05:00

Как определить свою миссию по дате рождения - нумерология числа судьбы

04:30

Свитан заявил, что на Крымском мосту скоро может быть "большой фейерверк"Видео

04:00

Какой сегодня праздник: что 25 мая отмечают христиане и у кого именины

Реклама
03:25

Генерал рассказал, как будет режим Путина реагировать на рейд русских добровольцевВидео

03:20

Именно она напоминает вкус детства: та самая творожная запеканка из СССР - рецептВидео

02:52

Секрет опытных хозяек: зачем замачивают гречку перед варкой

02:20

Гороскоп на июнь 2023 для Рыб: служебный роман, финансовые проблемы и задержкиВидео

01:35

"России будет не до войны с Украиной": генерал СБУ сказал, когда посыплется фронтВидео

01:08

Только люди с высоким IQ справятся: нужно за 4 секунды найти ошибку на изображении

00:05

"Для чего такие циничные убийства?": Зеленский эмоционально обратился к иранцамВидео

24 мая, среда
23:15

Лукашенко испугался "белгородского сценария" для РБ и помчался к Путину - СтупакВидео

23:13

"Бахмут - "мясорубка" для россиян" - Белый домВидео

23:11

Топ-10 фактов про Тину Тернер, которые доказывают, что она - настоящая королева

23:08

"Это будет сигнал, что российский террор проиграл": Зеленский о первых F-16 в УкраинеВидео

Реклама
22:11

"Речь о небольшом времени": у Зеленского назвали сроки передачи F-16 Украине

22:00

Почему 26 мая нельзя оставлять волосы на расческе и плакать: приметы и запретыВидео

21:56

Умерла Тина Тернер: певицу убила опасная болезньВидео

21:35

Путин и Лукашенко еле сдержались: президент Казахстана удивил заявлением о Беларуси и РФВидео

21:10

"Она сказала "Да": Маша Полякова показала фото с кольцом на безымянном пальце

21:03

"Приплыли": украинский дизайнер внезапно оказался под капельницей

20:41

Как назвать бутерброд на украинском: Авраменко назвал вкусное-превкусное словоВидео

19:50

Российские добровольцы могли дойти до Белгорода, но у них были другие цели - ЯгунВидео

19:45

"У нас два 300-х": в РДК рассказали подробности рейда в Белгородскую областьВидео

19:20

Сумасшедший экипаж пуляет ракеты в мирные города, ведя самолёт к катастрофемнение

19:17

Украина в плену дикого шторма: синоптики предупредили о шквалах и сильном градеВидео

18:58

Удача будет всегда: что нужно сделать утром 25 мая в ванной, чтобы год был денежным - приметыВидео

18:55

У добровольцев в РФ есть лишь 3-4 дня, чтобы добиться успеха – генерал СБУВидео

18:34

"Постоянно обстреливают": враг усиливает давление на флангах возле Бахмута - МалярВидео

18:23

"Люблю эту няшную ерунду": Малахова жестко подколола Камалию за выход в КаннахВидео

18:23

Путин, Шойгу и не только: в ГУР назвали список людей, которых Украина хочет ликвидироватьВидео

18:17

"Получил травму головы": в РФ разгоняют фейк о "ранении" ЗалужногоВидео

18:16

5 способов использовать лавровый лист, о которых вы не догадывались

17:55

Эрдоган откровенно объяснил, почему не вводит санкции против России и ПутинаВидео

17:43

Любовный гороскоп на июнь: Тельцам – новая встреча, Близнецам - разочарованиеВидео

Реклама
17:18

Сложная оптическая иллюзия: нужно найти на картинке животных и птицу за 15 секунд

17:15

Шойгу опозорился заявлением о событиях в Белгородской областиВидео

17:15

Кошелек будет не закрываться: 4 знака зодиака летом будут купаться в деньгахВидео

17:09

Пугачева скорбит о муже Дианы Гурцкой, но в Москву больше ни ногой - росСМИВидео

16:49

Россияне очень удивились: вот как выглядит брат Киркорова, которого он скрываетВидео

16:41

Какой напиток подходит к клубнике: как ощутить удивительную сладость от ягодыВидео

16:21

У Зеленского четко высмеяли Путина, который разглядывал карту без УкраиныВидео

16:16

Как отделить селедку от костей одним движением: безумный фокусВидео

16:03

Польша хочет поддержать войска, которые пойдут против Лукашенко - генерал СкшипчакВидео

15:52

У 75-летней женщины обнаружили редчайшую генетическую мутацию: чем она особенна

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять