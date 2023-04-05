Из окон валит черный густой дым: в Москве вспыхнуло здание Минобороны РФ

Чрезвычайные службы присвоили пожару вторую степень сложности. Пропагандисты уверяют - всему виной проводка.

В Москве горит здание Минобороны РФ / скриншот из видео

В Москве вспыхнуло здание Минобороны на улице Знаменка, 19. Об этом сообщают российские пропагандисты. Видео уже разлетелось в Сети.

Российские пропагандисты утверждают, что пожар произошел в кабинете на 5 этаже в одном из зданий Министерства обороны РФ. На место происшествия сразу прибыли экстренные службы.

Пожару присвоили второй уровень сложности. На видео, которое распространилось в Сети, видно, что из здания валит черный густой дым.

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В Москве горит здание Минобороны РФ / скриншот из видео

Позже пропагандисты заявили, что пожар якобы вспыхнул из-за "аварийного режима электросети". Там утверждают, что всему виной чайник.

В Москве горит здание Минобороны РФ / скриншот из видео

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Джанкое в Крыму произошел взрыв, уничтоживший крылатые ракеты Калибр, которые транспортировались по железной дороге. Позже стало известно, что в основном удар пришелся на железнодорожную инфраструктуру: пострадали локомотивное депо, здание охраны вокзала, товарно-материальный и топливный склады.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области утром в четверг, 23 марта, взорвали автомобиль местного коллаборанта, бывшего полицейского Сергея Сковырко. В авто сработало самодельное взрывное устройство. Коллаборант попал в больницу.

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