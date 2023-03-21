Удары по железной дороге и складам РФ: новые детали мощной "бавовны" в Джанкое

Стали известны новые подробности мощных взрывов, прогремевших ранее в захваченном РФ Джанкое в Крыму.
Как минимум по пяти адресам зафиксированы значительные повреждения после ночной атаки дронов на Джанкой, сообщает Telegram-канал Astra.
Отмечается, что в основном удар пришелся на железнодорожную инфраструктуру: пострадали локомотивное депо, здание охраны вокзала, товарно-материальный и топливный склады.
По данным Радио Свобода, один из беспилотников, взорвавшихся в Джанкое, оказался модификацией китайского коммерческого дрона SkyEye.
Взрывы в Джанкое
Взрывами в городе Джанкой на севере временно оккупированного Крыма уничтожены крылатые ракеты Калибр, которые транспортировались по железной дороге. Об этом ранее сообщили в Главном управлении разведки Украины.
"Взрыв в городе Джанкой на севере временно оккупированного Крыма уничтожил российские крылатые ракеты Калибр НК во время их транспортировки по железной дороге... Загадочная "бавовна" продолжает процесс демилитаризации России и готовит украинский полуостров Крым к деоккупации", — говорится в сообщении.
В разведке отмечают, что Калибр НК ― ракеты, предназначенные для пусков с надводных кораблей российского черноморского флота. Дальность поражения такого оружия - более 2,5 тысячи километров по наземным целям, и более 375 километров по морским.
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