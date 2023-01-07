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Мощная "бавовна" в Крыму: в Сети сообщают о взрывах в Джанкое

7 января 2023, 23:49
Взрывы прошли в тот момент, когда на полуострове звучала тревога.
Крым, пожар в Крыму
В Крыму произошла "бавовна" / Коллаж фото pixabay, скриншот из видео

В аннексированном Крыму произошли мощные взрывы. Вечером 7 января их услышали жители Джанкоя. Об этом сообщает РИА Мелитополь.

Отмечается, что взрывы прозвучали в тот момент, когда на полуострове была объявлена воздушная тревога.

"Джанкой, Крым – слышны взрывы. 22:38 Воздушная тревога в Крыму", – говорится в сообщении.

Это подтвердил и журналист Андрей Цаплиенко. Однако стоит отметить, что оккупанты пока ничего не объяснили и не выдвинули свою версию "бавовны".

Освобождение Крыма

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк рассказал, что Россия стягивает на север Крыма новые воинские подразделения. Захватчики понимают, что им нужно готовиться к контрнаступлению ВСУ, поэтому везде размещают защитные сооружения.

Между тем россияне паникуют из-за мощных "хлопков" в Крыму. Поздно вечером 4 января во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы, после чего возник масштабный пожар. Происшествие произошло в районе мыса Фиолент.

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан отмечает, что Силы обороны Украины уже готовы продвигаться в сторону Азовского моря и перерезать так называемый "сухопутный коридор" в Крым. Но нет смысла наступать, пока не промерзнет почва. Есть проблемы и с вооружением. Как только ВСУ получат нужное оружие, начнется движение к Азовскому морю. Операция по освобождению Крыма ожидается после февраля-начала марта.

Другие новости:

война в Украине вторжение России деоккупация Крыма взрыв
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