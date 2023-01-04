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РФ перебрасывает на север Крыма новые военные подразделения: в ГУР объяснили планы Кремля

4 января 2023, 14:58
Оккупанты чувствуют свой близкий проигрыш в войне, поэтому пытаются создавать защитные сооружения на оккупированных территория Крыма и Херсонщины.
Российские военные, российская военная техника, Крым
РФ готовится к возможному наступлению ВСУ и перебрасывает больше оккупантов на север Крыма/ Минобороны РФ, ua.depositphotos.com

Страна-агрессор Россия стягивает на север Крыма новые военные подразделения. Захватчики понимают, что им нужно готовиться к контрнаступлению ВСУ, поэтому везде размещают защитные сооружения.

Оборонительные сооружения оккупанты ставят и во временно оккупированном Крыму, и на временно оккупированной части Херсонской области. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк, пишет "Укринформ".

"Они проигрывают, поэтому создают защитные сооружения там, где могут, понимая, что им придется вести на этих рубежах боевые действия", – отмечает Черняк.

Также он отметил, что Украина будет наносить удары по позициям россиян на всей оккупированной территории.

Ранее Черняк рассказывал, что Россия разместила в захваченном Крыму носители ядерных боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования. Военная разведка Украины знает о перемещении российского тактического ядерного оружия и его расположении. Риск применения его Москвой существует, однако Киев надеется, что мир не допустит катастрофы.

Напомним, утром в среду, 4 января, в оккупированном Севастополе прогремели взрывы. Судя по данным из местных пабликов, они прозвучали около 05:00 в районе аэродрома Бельбек. Также звуки взрывов услышали в районе Солдатского пляжа.

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