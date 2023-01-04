У местных дрожали окна: в оккупированном Севастополе прогремели взрывы

Очевидцы сообщают, что взрывы прозвучали около 05:00 в районе аэродрома Бельбек.

Взрывы в Крыму прогремели рано утром 4 января / Фото pixabay, google.com/maps

Утром в среду, 4 января, в оккупированном Севастополе прогремели взрывы. Судя по данным из местных пабликов, они прозвучали около 05:00 в районе аэродрома Бельбек.

"Район Фруктового (Бельбек, – ред.), громыхнуло так, что окна затряслись", – пишут местные СМИ.

Также звуки взрывов услышали в районе Солдатского пляжа.

Позже гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев заявил, что утром системы ПВО сбили два БПЛА над морем в районе Бельбека.

Поздно вечером 3 января в Сети также писали о взрывах в Симферополе и Бахчисарае, однако в "оперативной службе" оккупантов заявили, якобы "все спокойно", "происшествий не зафиксировано", никаких "хлопков нет" и "ПВО не работала".

Как писал Главред, вечером 2 января также гремели мощные взрывы в захваченном РФ Севастополе. Сообщалось, что в городе работали системы противовоздушной обороны. Над Севастополем якобы сбили беспилотник.

Освобождение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может случиться, что Украина вернет оккупированный Россией Крым дипломатическим путем.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что Украина вернет временно оккупированный Россией Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией.

"Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", — отметил он.

Бывший руководитель Луганской военно-гражданской администрации, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, боевые действия в 2023 году могут начаться на территории временно оккупированного Крыма, а дипломатические варианты возвращения полуострова невозможны.

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