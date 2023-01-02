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"Окна тряслись": в Крыму жалуются на мощные взрывы после атаки дронов с моря

2 января 2023, 21:22
В Севастополе и под Симферополем прогремели сильные взрывы.
'Окна тряслись': в Крыму жалуются на мощные взрывы после атаки дронов с моря
В Севастополе прогремели сильные взрывы / Telegram

Мощные взрывы прогремели в захваченном РФ Севастополе в понедельник вечером, 2 января.

Информацию подтвердили очевидцы. Об этом говорится в сообщениях местных Telegram-каналов.

Сообщается, что в городе работают системы противовоздушной обороны. При этом отмечается, что над Севастополем якобы сбили беспилотник.

Оккупационный "глава" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в Севастополе работает ПВО.

"В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным над морем сбит БПЛА. Все службы работают в штатном режиме", — написал он в Telegram.

Кроме того, также сообщается, что в районе поселка Школьное под Симферополем также прогремели взрывы.

Уточняется, что громыхало вблизи аэродрома Бельбек и нового аэропорта Симферополя.

"Окна тряслись", — пишут в соцсетях местные жители.

'Окна тряслись': в Крыму жалуются на мощные взрывы после атаки дронов с моря

Взрывы в Севастополе

Напомним, в Севастопольской бухте произошел пожар на военных кораблях РФ. Одним из тех, которые взорвались, оказался фрегат "Адмирал Макаров", рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он добавил, что "Адмирал Макаров" является носителем крылатых ракет "Калибр". Именно из него в июле были выпущены ракеты, которые ударили по Виннице и убили украинцев.

В свою очередь в СтратКоме заявили, что оккупанты закрыли главную севастопольскую переправу. Такое решение они приняли из-за атаки дронов.

"Опять понапивались и в воздух по своим дронам валят", - говорится в сообщении.

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