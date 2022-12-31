Пророссийские жители Крыма должны быть депортированы после возвращения полуострова -Тука

Георгий Тука не верит ни в какие дипломатические пути возвращения Крыма. По его словам, это иллюзия.

Георгий Тука / Коллаж Главред, УНИАН

Боевые действия в 2023 году могут начаться на территории временно оккупированного Крыма, а дипломатические варианты возвращения полуострова невозможны.

Такое мнение в интервью Главреду озвучил бывший руководитель Луганской военно-гражданской администрации, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Если мы хотим вернуть контроль над временно оккупированным полуостровом Крым, то другого способа я не вижу. Вполне возможен вариант, что боевые действия начнут продвигаться не в сторону Луганска или Донецка, а в сторону Крыма. В любом случае, присутствие украинской армии на территории полуострова просто неизбежно", - отметил эксперт.

Тука не верит ни в какие дипломатические пути возвращения Крыма. По его словам, это иллюзия.

"Мы сможем вернуть оккупированные территории, в том числе Крым, только военным путем. Поэтому нам нужно уже сейчас продумывать план по возвращению полуострова и готовиться к его реализации", - заявил эксперт.

Тука добавил, что с немалой группой пророссийски настроенных граждан, которые сейчас проживают на территории оккупированного Крыма, необходимо что-то делать.

"Эти люди должны быть депортированы в Россию", - подытожил эксперт.

Возвращение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может случиться, что Украина вернет оккупированный Россией Крым дипломатическим путем.

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что украинские защитники до февраля будут наносить удары по российским штабам на оккупированных территориях Украины. Это создаст условия для операции по деоккупации Крымского полуострова.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что российские захватчики уже понимают, что вход украинских войск в оккупированный Россией Крым – это лишь вопрос времени. Оккупанты уже изрядно испугались после успехов украинской армии на фронте и теперь "готовятся" к встрече с бойцами ВСУ в Крыму.

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