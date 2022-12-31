Война затянется еще на два-три года, на Западе панически боятся развала России – Тука

Война не закончится выходом на границы 1991 года – она завершится только развалом России, считает Георгий Тука.

Георгий Тука считает, что война не закончится выходом на границы 1991 года / Главред

Полномасштабное вторжение войск Российской Федерации стало, пожалуй, самым большим вызовом и самой большой трагедией в истории независимой Украины. Гибель тысяч украинцев, стертые с лица земли города, миллионы людей, вынужденных покинуть свои дома и бежать в более спокойные регионы нашей страны или за ее пределы, новые территории, оказавшиеся в оккупации, – это далеко не все ужасы, которые принесла Украине Россия и ее обезумевший диктатор Путин после 24 февраля. Украина платит высокую цену за свободу и независимость, но ей удается противостоять российской агрессии, не только сдерживая дальнейшее продвижение российских войск, но и отвоевывая шаг за шагом свои земли.

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью Главреду рассказал, как могут развиваться события на фронте в краткосрочной и долгосрочной перспективах, стоит ли рассчитывать на прекращение войны в 2023 году, перенесутся ли в новом году боевые действия на территорию России, начнутся ли бои за Крым, а также почему война не закончится выходом на границы 1991 года.

Каков ваш прогноз на 2023 год относительно войны в Украине, прежде всего, перспектив ее завершения в новом году? И, если говорить о более краткосрочной перспективе, то как, на ваш взгляд, может меняться ситуация на фронте?

Если говорить о ближайшей перспективе, то наиболее опасным направлением уже не первый месяц остается Донецкая область, район Бахмута. Там идут очень ожесточенные бои, причем с переменным успехом: то нашим ребятам удается оттеснить врага, то удача сопутствует превосходящим силам противника.

Если говорить о ближайших двух-трех месяцах, то наибольшую опасность представляет сценарий, который вполне может быть реализован, – сценарий одновременного нанесения ударов с двух направлений – с севера (из Беларуси) и с востока (с Донецкой области). Какое из этих двух направлений окажется главным, какое – отвлекающим, пока делать прогнозы рано, но теоретически возможны оба варианта. Недавно встречался с ребятами из Главного управления разведки, и они абсолютно убеждены в том, что рано или поздно со стороны Беларуси будет предпринята атака, вопрос времени – когда Путину удастся дожать Лукашенко.

Что же касается более долгосрочной перспективы, то 2023 год, с моей точки зрения, будет годом тяжелых боев. И я далек от шапкозакидательских настроений, потому что объективных предпосылок для успешного завершения военной кампании пока, к сожалению, нет. Потому нужно настраиваться на продолжение тяжелой кровопролитной войны.

Кроме того, важно разобраться, какой смысл каждый из нас вкладывает в слово "победа". Просто остановка боевых действий – это еще не победа. Победа должна гарантировать безопасность Украины, чтобы быть уверенными в том, что нашим детям и внукам на протяжении хотя бы трех поколений не придется повторить путь их отцов и дедов, которые сейчас на передовой. А условием для этого является вовсе не освобождение всей территории Украины, включая полуостров Крым, а либо процесс демилитаризации Российской Федерации в результате поражения в этой войне, либо – наиболее оптимальный вариант – дефрагментация российского государства на составляющие. Только это может гарантировать существование в будущем независимой европейской Украины.

Потому преждевременно говорить о том, что в 2023 году можно рассчитывать на окончание войны. Война может закончиться только в результате нашей победы, а просто прекращение боевых действий будет не окончанием войны, а передышкой перед следующей.

Объективных предпосылок для оптимистичных настроений по поводу того, что в новом году Украина победит и война закончится, нет. Трезвый расчет подсказывает, что еще рано об этом говорить.

Если говорить о промежуточном успехе (исходя из ваших слов, это еще не будет победой) – о выходе на границы Украины 1991 года, то насколько вероятным вы считаете вариант, что это произойдет именно в 2023 году?

Прогнозы о возвращении в 2023 году на границы 1991 года – это безответственные заявления. Такие прогнозы я слышал неоднократно, но ни один из авторов не привел весомых аргументов. "Я 1 июня дам интервью с набережной Ялты, а вы готовьтесь к отпуску в Крыму" – это безответственные слова.

Выход на международно признанные границы Украины подразумевают под собой взятие таких больших населенных пунктов как Луганск и Донецк. А Крым – это вообще отдельная история. Нам нужно еще сто раз подумать о том, каким образом реализовывать процесс освобождения Крыма, что делать с теми владельцами российских паспортов, которые находятся в Крыму.

Поэтому такие шапкозакидательские заявления недопустимы.

Ну, а с вашей точки зрения, когда это может произойти? Если не в 2023 году…

Если все будет идти так, как бы хотелось, то это процесс еще, как минимум, двух-трех лет. Если наши западные партнеры не изменят свое видение происходящего сейчас в Украине и вероятных сценариев завершения войны, самостоятельно украинцы не смогут достичь успеха военным путем. А, к сожалению, настроения на Западе меняются очень и очень медленно, но процесс идет.

Вспомните, с каким недоверием в начале марта Украине передавали первые вооружения, а мы, как дети, радовались этому. В тот момент никто из наших партнеров не верил в возможность успеха Украины, никто не верил, что мы способны выстоять и дать отпор России. На Западе ко всему происходящему относились очень скептически.

Точно так же сейчас происходит с Patriot…

Процесс идет, но медленно. И тут вопрос не только в Patriot, но и в количестве предоставляемых боезапасов, и в ракетах средней дальности, которые бы позволили существенно изменить ситуацию на фронте, и в авиации, и в тяжелой бронированной технике. Куда ни ткни – везде вопросы, которые требуют решения в первую очередь. Решения наших партнеров.

Почему Запад медлит с достаточными объемами и качеством помощи? Он не может или не хочет пока завершать войну? Если не хочет, то чем ему выгодно затягивание войны?

Вопрос не в желании затянуть войну, поверьте. Сентенция о том, что Запад мечтает тянуть войну как можно дольше, чтобы ослаблять Россию, абсолютно не соответствует действительности.

Почему тогда?

Все дело в том, что большинство политиков на Западе, как и в начале 90-х, панически боятся неконтролируемого распространения оружия массового поражения в результате проигрыша России и распада ее на составляющие. Это и есть тот фактор, который до сих пор сдерживает процесс оказания Украине военной помощи.

Наш условный западный партнер видит ситуацию следующим образом и мыслит так. Есть две стороны конфликта – Россия и Украина. Вероломная подлая диктаторская Россия напала на демократическую, но гораздо более слабую Украину. Западные демократические институты не могут позволить, чтобы варварская Россия захватила демократическую Украину. Значит, надо Украине помогать. Начинается процесс помощи – и Украина начинает достигать военных успехов.

И тут начинается дальнейший анализ ситуации. Западные политики задумываются, а что произойдет, если Украина победит в этой войне, что будет с Россией. А Россия вполне может распасться на составляющие, что чревато возникновением целого ряда внутренних гражданских конфликтов на территории РФ, крайне негативными экономическими последствиями для всей мировой экономики и неконтролируемым распространением ядерного оружия и оружия массового поражения.

Такого на Западе не хотят. Такое Западу не надо. Такого Запад боится. Значит, ему нужно как-то немного сдерживать это победоносное шествие украинской армии, что он и делает.

Постепенно, шаг за шагом, очень медленно, но все-таки происходит изменение парадигмы Запада, которая состоит в том, что нужно сохранить Россию как единое государство любой ценой для того, чтобы оно продолжало контролировать оружие массового поражения.

С 2016 года, после возвращения в Киев, я начал общаться с представителями различных западных институций. И с того момента я при каждой встрече стараюсь объяснить им, что эту парадигму нужно менять – нужно смотреть на происходящее не с точки зрения сохранения единства России, а с точки зрения контроля над вооружением в процессе распада РФ.

Георгий Тука / Главред

В случае если война будет затягиваться на несколько лет, как вы говорите, хватит ли у России сил и ресурсов, чтобы вести войну до 2024, 2025 года или даже дольше?

Нельзя недооценивать врага. Это просто преступно.

К сожалению, Россия все еще сильна, в том числе экономически и финансово. Санкции если и дадут какой-то эффект, то в перспективе трех-пяти лет. Но – при условии жесткого контроля над их соблюдением. Иначе говорить о том, что санкции "поставили Россию на колени", нельзя, это не соответствует действительности, это самообман. Ведь России удается частично обходить эти санкции. Да и запас прочности российской экономики оказался намного больше, чем рассчитывали.

Что касается военной техники, то рассказы о том, что в России по селам с постаментов снимают Т-34, памятники Второй мировой войны, опять-таки не соответствуют действительности. О запасах ракет один говорун у нас рассказывает, что у России ракет хватит на 5-7 обстрелов, другой говорун утверждает, что на 2-3 обстрела. Тем не менее, несмотря ни на что, Россия продолжает производить 40-80 ракет в месяц. Такого количества достаточно, чтобы каждый месяц наносить два удара.

Так что рассказы о том, что осталось еще немного, и завтра россияне начнут воевать луками и палками, – это неправда. К сожалению, запасов у России еще достаточно.

Вы вскользь упомянули о Крыме выше, давайте вернемся к этому вопросу. Как вы считаете, могут ли боевые действия (не эпизодическая "бавовна") начаться на территории Крыма в 2023 году?

Если мы хотим вернуть контроль над временно оккупированным полуостровом Крым, то другого способа я не вижу. Вполне возможен вариант, что боевые действия начнут продвигаться не в сторону Луганска или Донецка, а в сторону Крыма. В любом случае, присутствие украинской армии на территории полуострова просто неизбежно.

Ни в какие дипломатические пути возвращения Крыма я не верю, это иллюзия. Мы сможем вернуть оккупированные территории, в том числе Крым, только военным путем. Поэтому нам нужно уже сейчас продумывать план по возвращению полуострова и готовиться к его реализации.

При этом нужно задать себе вопрос – а готовы ли мы терпеть у себя в тылу, за спиной, немалую группу пророссийски настроенных граждан, которые сейчас проживают на территории оккупированного Крыма? Речь ведь идет не о тысяче и не о сотне тысяч человек – их там пара миллионов. Потому нужно решить, каким образом и что должна сделать Украина, чтобы, с одной стороны, вернуть контроль над Крымом, а с другой – не оставить себе эту гангрену.

А вы сторонник какого пути? По-вашему, что нужно делать с этими людьми?

Эти люди должны быть депортированы в Россию.

А как вычислять пророссийски настроенных? Что, с каждым проводить беседу и проверять их на симпатии и антипатии по отношению к России или Украине?

Нет, дело не в симпатии и антипатии. Один из самых простых принципов лежит на поверхности – это принцип гражданства. Если ты гражданин России, имеешь российский паспорт, то, будь добр, перебраться на историческую родину. Как минимум. Людям, которые получили российские паспорта, не место в Украине.

Дальше – это уже работа спецслужб.

Как вы считаете, возможен ли перенос боевых действий на территорию России в 2023 году или позже? Например, могут ли бои переместиться в приграничные области РФ?

Теоретически – да.

Однако нынешняя война коренным образом отличается от войны, которые мы знаем по фильмам или из истории Второй мировой войны. Сейчас для уничтожения военной группировки противника вовсе необязательно территориально занимать тот или иной населенный пункт либо регион. Имея соответствующее вооружение, достаточно системно уничтожать логистические центры и логистические пути снабжения воинских группировок – тогда противник будет вынужден самостоятельно покинуть те или иные территории.

Так что мы будем наносить удары по приграничным российским территориям, уничтожая военные объекты и объекты логистической военной инфраструктуры российской армии, чтобы минимизировать возможности маневров противника. А вот непосредственно заходить на российскую территорию, чтобы создавать там некие оккупационные анклавы, нет смысла – в этом попросту нет необходимости.

Вы говорите о нанесении ударов по приграничным российским территориям, но, судя по происходящему в Энгельсе, у нас уже есть силы и средства, чтобы работать не только по приграничным областям…

Да, это один из примеров. Аэродром в Энгельсе очень знаковый, потому что там базировалась стратегическая авиация. Но существуют сотни и даже тысячи реперных точек на территории приграничных областей РФ (железнодорожные станции, нефтяные базы, воинские склады, военные части), и их необходимо системно уничтожать.

Между прочим, это касается не только территории России, но и Беларуси. Конечно, Украине невыгодно получить дополнительный фронт. Но и оставаться "мальчиком для битья", когда с территории Беларуси продолжают наноситься удары по нашим мирным городам, а мы в ответ молча наблюдаем, нельзя. В конце концов, белорусы на собственной шкуре должны прочувствовать, что такая подлая позиция не просто Лукашенко, а всего белорусского народа повлечет негативные последствия для каждого жителя этой страны.

Одним словом, глядя в 2023 год, нужно быть не оптимистами, а реалистами. Победа, без сомнения, будет за Украиной, но она не случится завтра. Ее не может быть завтра.