Освобождение Крыма и Донбасса в 2023 году: Тука оценил шансы на скорую победу

Выход на международно признанные границы Украины подразумевают под собой взятие таких больших населенных пунктов как Луганск и Донецк.

Георгий Тука оценил перспективы завершения войны / УНИАН

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука прокомментировал вероятность выхода на границы Украины 1991 года в 2023 году.

"Прогнозы о возвращении в 2023 году на границы 1991 года – это безответственные заявления. Такие прогнозы я слышал неоднократно, но ни один из авторов не привел весомых аргументов", — подчеркнул он в интервью Главреду.

Собеседник отметил, что выход на международно признанные границы Украины подразумевают под собой взятие таких больших населенных пунктов как Луганск и Донецк.

"А Крым – это вообще отдельная история. Нам нужно еще сто раз подумать о том, каким образом реализовывать процесс освобождения Крыма, что делать с теми владельцами российских паспортов, которые находятся в Крыму. Поэтому такие шапкозакидательские заявления недопустимы", — добавил Тука.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил о том, что Россия уже проиграла войну, развязанную против Украины.

Он считает, что мобилизация в РФ только оттягивает ее поражение во времени.

Директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил, что после завершения горячей фазы войны противостояние с российской армией будет продолжаться еще 10-15 лет. Он подчеркнул, что Украине нужно обеспечить надлежащий оборонный потенциал, чтобы не произошло второй попытки полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

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