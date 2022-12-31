glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Освобождение Крыма и Донбасса в 2023 году: Тука оценил шансы на скорую победу

31 декабря 2022, 12:53
Выход на международно признанные границы Украины подразумевают под собой взятие таких больших населенных пунктов как Луганск и Донецк.
Георгий Тука
Георгий Тука оценил перспективы завершения войны / УНИАН

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука прокомментировал вероятность выхода на границы Украины 1991 года в 2023 году.

"Прогнозы о возвращении в 2023 году на границы 1991 года – это безответственные заявления. Такие прогнозы я слышал неоднократно, но ни один из авторов не привел весомых аргументов", — подчеркнул он в интервью Главреду.

Собеседник отметил, что выход на международно признанные границы Украины подразумевают под собой взятие таких больших населенных пунктов как Луганск и Донецк.

"А Крым – это вообще отдельная история. Нам нужно еще сто раз подумать о том, каким образом реализовывать процесс освобождения Крыма, что делать с теми владельцами российских паспортов, которые находятся в Крыму. Поэтому такие шапкозакидательские заявления недопустимы", — добавил Тука.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил о том, что Россия уже проиграла войну, развязанную против Украины.

Он считает, что мобилизация в РФ только оттягивает ее поражение во времени.

Директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил, что после завершения горячей фазы войны противостояние с российской армией будет продолжаться еще 10-15 лет. Он подчеркнул, что Украине нужно обеспечить надлежащий оборонный потенциал, чтобы не произошло второй попытки полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

Читайте еще:

Георгий Тука война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:00

Гороскоп на завтра 1 января 2023: кому достанется веселье, гости и прогулки, а кто останется дома

12:53

Освобождение Крыма и Донбасса в 2023 году: Тука оценил шансы на скорую победуВидео

12:53

Для Путина 2022-й стал годом позора и провалов – NewsweekВидео

12:51

"Желаю, чтобы он отвял от моей жизни": Козловский прокомментировал свою ссору с КондратюкомВидео

12:30

"Есть пуски": россияне ударили ракетами по Украине под Новый годВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

12:15

Угроза нового массированного удара: в ГУР вычислили число оставшихся у РФ ракетВидео

12:00

Война затянется еще на два-три года, на Западе панически боятся развала России – Тука

11:53

Для ВСУ откроются два важных направления после освобождения Кременной – ГайдайВидео

11:44

Дистанция - 2710 метров: украинский снайпер ликвидировал врага и установил мировой рекордВидео

Реклама
11:43

"Покрошили" оккупантов и взяли пленных: Гайдай раскрыл детали штурма НовоселовскогоВидео

11:19

В РФ пытались сжечь главную елку на территории КремляВидео

11:12

Сверхзвуковая скорость: в ВСУ назвали ракеты РФ, которые украинская ПВО не может сбитьВидео

10:59

Астролог рассказал, что звезды сулят людям в январе-2023Видео

10:58

С днем рождения мужчине – открытки, красивые поздравления и прикольные картинки папе, мужу, другу

10:36

"Вполне законно": у Зеленского предупредили о предстоящем выдворении россиян из КрымаВидео

10:05

Китай строит тесные связи с Россией: в США указали на коварный моментВидео

09:55

Штаб оккупантов взлетел на воздух: ВСУ уничтожили комбрига РФ вместе с 11 офицерамиВидео

09:28

РФ может массово ударить по Украине во время праздников: разведка Британии назвала цель такой атакиВидео

09:24

Зачистка на Луганщине: эксперт рассказал о продвижении ВСУ под КременнойВидео

08:56

Курс доллара в 2023 году не будет "прыгать" при одном условии: эксперт сказал, чего ждать украинцамВидео

Реклама
08:54

РФ в Украине побеждает НАТО: Кремль насмешил нелепой методичкой для СМИВидео

08:32

Гороскоп для Дев на январь 2023: любовь, финансы, работаВидео

08:30

Первый тост за Новый год: лучшая подборка для новогоднего застольяВидео

08:30

Когда убирать елку в 2023 году: как правильно удалить новогоднюю красавицуВидео

08:13

Мощный удар ВСУ на Юге: сотни оккупантов сожгли вместе с техникой РФВидео

08:11

"Дальше пойдет в Госдуму": оккупанты зачислили украденного в Херсоне енота в университет в МелитополеВидео

07:46

Путин устроит "мясорубку": эксперт назвал условие победы Украины в войнеВидео

07:30

Любовный гороскоп на неделю 2 – 8 января: звезды рассказали о грядущих конфликтах и новых встречахВидео

07:25

Виноваты гормоны: иностранная разведка дала неожиданное объяснение агрессии ПутинаВидео

07:23

Женский гороскоп на неделю 2-8 января: начинания, покой и неудачиВидео

07:16

Война в Украине затянется на весь 2023 год: западные СМИ дали тревожный прогнозВидео

07:05

Как правильно замачивать одежду перед стиркой: правила, которые должна знать каждая хозяйка

07:05

Тарифы, пенсии, зарплаты и налоги: что меняется с 1 января в Украине

06:45

РФ может массово атаковать Украину дронами из-за недостатка ракет – ISWВидео

06:30

Гороскоп на сегодня 31 декабря: Овнам – энергия, Тельцам – роскошь, Близнецам – конфликтыВидео

06:20

Зачем Россия вводит военные учебные центры при вузахмнение

05:57

Гороскоп для Львов на январь 2023: прибыль, медовый месяц и осуществление мечтыВидео

05:00

"Конфликт" между Зеленским и Залужным: Резников прокомментировал слухи

04:20

Как подобрать цвет волос под цвет глаз: фокусы, которые сделают образ эффектным и незабываемым

03:43

"Подружку Тони Старка" Гвинет Пэлтроу поймали папарацци в крошечном бикини и без макияжа

Реклама
03:20

Бюджетное блюдо, которое должно быть на каждом столе: рецепт на Новый год с 1 секретным ингредиентомВидео

03:15

Моника Белуччи без лифчика появилась на обложке глянца

02:35

Резкое потепление до +17°: украинцев ошарашили аномальным прогнозом на Новый годВидео

02:02

"Звезда фильмов для взрослых": Волочкова показала обвисшую грудьВидео

01:35

Военный эксперт объяснил, почему у врагов "снарядный голод"

01:07

Гороскоп таро на неделю 2-8 января: Рыбам – баланс, Овнам – возвращение в прошлое

01:00

Нанес огромный ущерб Минобороны РФ: ВСУ успешно ликвидировали российского командира

00:51

Приметы на 31 декабря: эти 3 вещи нужно сделать всем, чтобы весь 2023 год деньги и удача были в домеВидео

00:20

Финансовый успех и сказочное везение: астролог назвал 4 знака Зодиака, которым очень повезет в январеВидео

30 декабря, пятница
23:50

Что нужно сделать всем 1 января, чтобы на весь 2023 год обрести счастье и фурорВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения дочериС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять