УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Будем противостоять еще 15 лет": эксперт высказал предположение относительно сроков завершения войны

18 ноября 2022, 16:18

Военный эксперт заявил, что Украине нужно обеспечить надлежащий оборонный потенциал, чтобы не произошло второй попытки полномасштабного вторжения в Украину.

'Будем противостоять еще 15 лет': эксперт высказал предположение относительно сроков завершения войны
Противостояние российской армии продлится еще очень долго / Главред

Директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак считает, что после завершения горячей фазы войны противостояние российской армии будет длиться еще 10-15 лет.

"Чтобы нам обеспечить свое будущее, надо закрепить национальную идею единства украинцев и то, что у нас есть враг, который будет еще длительное время. По моему мнению, после завершения горячей фазы войны противостояние продлится минимум 10-15 лет. И для того, чтобы не произошло второй попытки Путина, Украине нужно обеспечить надлежащий оборонный потенциал", - сказал специалист для Эспрессо.

Бадрак пояснил, что это возможно сделать комбинированным путем, то есть с одной стороны получать от западных партнеров вооружения и технологии, а также запустить ряд проектов совместных производств и экономических программ в области безопасности. А второе - активизировать интеграцию собственного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в это дело.

"В частности, независимо от позиции наших партнеров, мы можем, а этот вопрос уже изучен и исследован на уровне разработчиков ракетной техники, создать ракету сначала с дальностью 500 км, затем 1000 км, а некоторые разработчики убеждают, что мы можем в скором будущем создать ракету дальностью 1500 км. Также разработчики говорят, что в этом нет особых проблем в условиях помощи западных государств с некоторыми комплектующими и элементами. Ракетную технику мы можем производить полностью самостоятельно, но определенные элементы нам все-таки нужно было бы получать пока наш ОПК не оправится от ударов, которые нанес путинский режим", - отметил он.

Война России против Украины

10 ноября спикер восточной группировки украинских войск Сергей Череватый заявил о том, что ВСУ продолжают освобождение территорий на Сватовском направлении Луганской области.

Враг пытается контратаковать и несет большие потери. По его словам, на Авдеевском, Бахмутском и Сватовском направлениях идут тяжелые бои.

11 ноября армия Украины вошла в Херсон. Местные жители с радостью встретили спецподразделения ВСУ. В городе появились украинские флаги.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что никакой заморозки войны после освобождения Херсона не будет. По его словам, Украина настроена освободить все свои территории. Однако на выполнение заданий требуется время.

Вас может заинтересовать:

война в Украине война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:27

"Рядом жили мобилизованные и чеченцы": оккупанты расстреляли семью с двумя детьми в Запорожской области

16:18

"Будем противостоять еще 15 лет": эксперт высказал предположение относительно сроков завершения войны

16:12

Киев может полностью остаться без света: власти готовятся к самому тяжелому сценариюВидео

15:53

"Это уже в силу возраста": Успенская утерла нос ДолинойВидео

15:47

Подкаст о tech-индустрии от Favbet Tech запускает второй сезон

Реклама
15:40

Немного потрусило: в Украине случилось землетрясениеВидео

15:32

Нетрезвая Лолита засветила свои прелести перед публикойВидео

15:30

"Переговоры могут начаться в ближайшее время": Макрон заявил о необходимости договаривать с ПутинымВидео

15:19

Бывшая, но единственная: как выглядит жена Дмитрия Нагиева в 56 лет

15:15

"Несчастный случай": Дуда сделал неожиданное заявление о падении ракеты в ПольшеВидео

15:15

Как нужно включать электроприборы после долгого отсутствия света: энергетики ДТЭК дали советыВидео

14:56

Как вы держите телефон в руках: простой тест расскажет о вашем характереВидео

14:38

"Это устроит Китай, Индию, Турцию и Францию": генерал рассказал, в каком случае свергнут ПутинаВидео

14:30

Jerry Heil посвятила песню украинским бойцам и Залужному: трек разрывает Сеть

14:26

Снежная буря налетит моментально: синоптики назвали дату мощной холодрыги в УкраинеВидео

14:16

На Луганщине российская бомба убила 4-летнюю девочку и ее родителей

14:06

Приметы на 19 ноября: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы не привлечь финансовые проблемыВидео

13:49

"Компромиссы не принесут мира, а приумножат жертвы": Подоляк пояснил, чем опасны уступки РФВидео

13:27

Будут умолять Запад: у Путина все никак не успокоятся относительно мирных переговоров с УкраинойВидео

13:21

"Северный поток" взорвали - следствие

Реклама
13:17

Тина Кароль растрогала фанатов встречей с сиротами-беженцами из КраматорскаВидео

13:00

Гороскоп на завтра 19 ноября: Близнецам – смена партнера, а Девам – нервы

12:36

Кондратюк выложил в Сеть фото и показал как Дорофеева и MamaRika выглядели в юностиВидео

12:35

"Риск есть": эксперт рассказал, замерзнет ли Украина после российских обстрелов газовой инфраструктурыВидео

12:14

Генерал Маломуж спрогнозировал, когда в Кремле Путина бросят на произвол судьбыВидео

12:14

"В мире может начаться новая война": астролог дала неутешительный прогноз на ближайшие годыВидео

11:44

"Готовимся к худшему": в "Укрэнерго" предупредили, что будет с выключением светаВидео

11:34

"Полетят на Москву": Жданов объяснил, почему поставки ракет ATACMS до сих пор под вопросом

11:03

День сержанта ВСУ: открытки и лучшие поздравления в стихах и прозе

10:57

Свет будут выключать на 8 часов подряд, это продлится неделю или больше – экспертВидео

10:37

ВСУ сбили в небе над Киевом крылатую ракету с имитатором ядерной боеголовки - СМИВидео

10:35

"Путин не успокоится, пока не завоюет Киев": в ISW указали на главную опасность переговоров с РФВидео

10:09

Готовятся к прорыву ВСУ: армия РФ строит укрепления на 60 км вглубь фронта – разведка БританииВидео

09:50

Как распушить пуховик после долгого хранения: 3 эффективных способа от опытных хозяек

09:43

"Невозможно сдержать слез": Светлана Лобода откровенно рассказала о разлуке с любимымВидео

09:40

Гороскоп на сегодня 18 ноября: Рыбам придется заботиться, а у Тельцов исполнятся желания

09:25

"Запад использует легкое принуждение": Арестович пояснил, возможны ли переговоры с РФ

09:00

Пострадавший в плену морпех передал собранные ему 3 млн грн детям погибших защитников МариуполяВидео

08:48

Как французы формируют имидж жертвы для Армении

08:45

Фортуна, но не лотерея: 7 женских имен, владелицам которых сопутствует удачаВидео

Реклама
08:37

Не только Путин: российских военных преступников - десятки тысячмнение

08:18

"Показали себя, как трусы и червяки": Анатолич обрушился на артистов в РФ, поддержавших войнуВидео

08:00

"А где вторая ракета?": Арестович объяснил, почему все молчат о загадочном моменте в обстреле ПольшиВидео

08:00

Без света, газа и тепла будут целые регионы: Олег Попенко - о ракетных ударах РФ

07:38

ВСУ имеют шансы сорвать усилия врагов по обороне на Херсонщине – ISWВидео

07:26

Россия еще не готова к миру в Украине – БоррельВидео

07:20

Черная пятница в Украине – когда начинаются распродажи 2022

07:15

Как убрать неприятный запах от мусорного ведра: спасет один "кухонный" ингредиент

06:58

Итоги G20: авторитарные страны презирают Россию за слабостьмнение

06:25

Какие продукты нужно есть при гипертонии: меню на неделю

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять