'Будем противостоять еще 15 лет': эксперт высказал предположение относительно сроков завершения войны

Противостояние российской армии продлится еще очень долго / Главред

Директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак считает, что после завершения горячей фазы войны противостояние российской армии будет длиться еще 10-15 лет.

"Чтобы нам обеспечить свое будущее, надо закрепить национальную идею единства украинцев и то, что у нас есть враг, который будет еще длительное время. По моему мнению, после завершения горячей фазы войны противостояние продлится минимум 10-15 лет. И для того, чтобы не произошло второй попытки Путина, Украине нужно обеспечить надлежащий оборонный потенциал", - сказал специалист для Эспрессо.

Бадрак пояснил, что это возможно сделать комбинированным путем, то есть с одной стороны получать от западных партнеров вооружения и технологии, а также запустить ряд проектов совместных производств и экономических программ в области безопасности. А второе - активизировать интеграцию собственного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в это дело.

"В частности, независимо от позиции наших партнеров, мы можем, а этот вопрос уже изучен и исследован на уровне разработчиков ракетной техники, создать ракету сначала с дальностью 500 км, затем 1000 км, а некоторые разработчики убеждают, что мы можем в скором будущем создать ракету дальностью 1500 км. Также разработчики говорят, что в этом нет особых проблем в условиях помощи западных государств с некоторыми комплектующими и элементами. Ракетную технику мы можем производить полностью самостоятельно, но определенные элементы нам все-таки нужно было бы получать пока наш ОПК не оправится от ударов, которые нанес путинский режим", - отметил он.

Война России против Украины

10 ноября спикер восточной группировки украинских войск Сергей Череватый заявил о том, что ВСУ продолжают освобождение территорий на Сватовском направлении Луганской области.

Враг пытается контратаковать и несет большие потери. По его словам, на Авдеевском, Бахмутском и Сватовском направлениях идут тяжелые бои.

11 ноября армия Украины вошла в Херсон. Местные жители с радостью встретили спецподразделения ВСУ. В городе появились украинские флаги.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что никакой заморозки войны после освобождения Херсона не будет. По его словам, Украина настроена освободить все свои территории. Однако на выполнение заданий требуется время.

Вас может заинтересовать: