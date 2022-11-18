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"Путин не успокоится, пока не завоюет Киев": в ISW указали на главную опасность переговоров с РФ

18 ноября 2022, 10:35

Переговоры Украины с Россией ничего не изменят, они лишь могут дать время Путину подготовить новое мощное наступление.

Владимир Путин, российские военные
Переговоры Украины с Россией ничего не изменят, подчеркнули аналитики ISW/ сайт Кремля, Минобороны РФ

Переговоры с Россией не помогут завершить войну, а могут лишь приостановить ее, ведь российский диктатор Владимир Путин всегда будет желать захватить украинские территории.

Об этом говорится в отчете аналитиков проекта Института изучения войны "Критические угрозы". Руководитель группы Фредерик Каган отмечает в отчете, что через 8 лет после вторжения на Донбасс Путин решился снова пойти войной против Украины 24 февраля.

Аналитики отмечают, что российский диктатор не хочет останавливаться, пока не захватит Киев.

"Он не успокоится, пока не завоюет Киев. Конфликт неразрешим, пока в Кремле правит путинизм. Переговоры не изменят эту реальность. Они могут только создать условия, при которых Путин или путинский преемник будут обдумывать возобновление наступления на независимость Украины", – отмечает Каган.

Эксперт по этой причине подчеркнул, что нужно прекратить уговаривать Украину проводить переговоры с РФ.

По словам Кагана, в начале полномасштабного вторжения России в Украину у Путина уже был контроль над Крымом и частью Донбасса, однако этого ему было недостаточно.

Путин не сможет объяснить россиянам, что ценой 100 тысяч российских граждан убитыми и ранеными Россия всё равно вернулась к исходному результату. Поэтому российский диктатор не остановится и захочет захватить больше украинских территорий. По этой причине переговоры не способны остановить войну, говорит аналитик.

Также эксперты указали на еще одну деталь – в период с 2014 до 2022 года прекращение огня на Донбассе не было никогда и атаки РФ продолжались, несмотря на завления о прекращении огня.

Каган также подчеркнул, что Путин никогда не согласится на добровольный уход из земель, которые, как он утверждал, теперь являются "частью России".

Поэтому аналитик утверждает, что Запад должен помочь Украине освободить территории, которые являются стратегически важными для ее безопасности и экономического благополучия. А после этого помочь нарастить армию и экономику Украины до уровня, который сдержит будущие вторжения РФ.

"Успех для Украины и Запада заключается в том, чтобы превратить эту горячую войну в холодную на условиях, которые сделают Украину достаточно сильной, чтобы выжить и в конечном итоге одержать победу в ней", – говорится в отчете.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война России против Украины, вероятно, завершится за столом переговоров. Однако всё решится на поле боя. Боевые действия прекратятся, если Москва и Путин остановят свою агрессивную войну. Если украинский народ прекратит борьбу, его государство потеряет свой суверенитет и независимость.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия еще не готова к миру в Украине. Она не готова вывести войска с украинских территорий. Но страна-агрессор должна уйти из Украины, это единственный способ вернуть на украинские территории мир, подчеркнули в ЕС.

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