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"А где вторая ракета?": Арестович объяснил, почему все молчат о загадочном моменте в обстреле Польши

18 ноября 2022, 08:00

Сразу после взрыва в Польше сообщали о двух ракетах. Однако сейчас о второй все молчат.

Алексей Арестович, ракета
Арестович поделился соображениями, куда могла деться вторая ракета в Польше/ УНИАН

После взрывов в польском селе Пшеводове в 6 километрах от границы с Украиной польские власти сообщали о падении двух ракет на территории их государства. Однако через некоторое время о второй ракете все как бы "забыли".

На это обратил внимание советник главы Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с блогером и правозащитником Марком Фейгиным. Он отмечает, что падение двух ракет было бы логичным. Ведь если окажется, что в Пшеводове всё-таки упала ракета украинской ПВО, как звучит в некоторых версиях, то она должна была догонять какую-то цель.

Арестович подчеркнул, что украинская противовоздушная оборона не стреляла бы в небо просто так, значит есть вероятность, что украинская ракета могла двигаться вдогонку российской.

Он отметил, что наличие второй ракеты должно быть очевидным. Но сейчас непонятно, куда же делись ее обломки, если ракета украинской ПВО всё-таки попала в нее. Если же не попала, тогда куда делась сама российская ракета.

Советник главы ОП напомнил, что сама польская власть в первых заявлениях говорила о двух ракетах.

"Это может означать всё, что угодно. В частности, то, что Запад решил не обострять. Я сильно подозреваю, что если бы Запад хотел воспользоваться этим инцидентом, он бы с удовольствием им воспользовался. Если не воспользовался, значит не слишком хотел", – заключил эксперт.

Падение ракеты в Польше

15 ноября в Польше раздался взрыв. По зерносушилке в польском селе Пшеводув, которое расположено недалеко от границы с Украиной, ударили две ракеты. В результате удара погибли два человека. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное заседание Комитета Совета министров по вопросам нацбезопасности и обороны страны.

В России заявили, что они якобы "не причастны" к ситуации в Польше. Там утверждают, что оккупанты якобы даже не пытались ударить по каким-то целям вблизи украинско-польской границы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть основания утверждать, что ракета, которая унесла жизни двух граждан Польши на территории села Пшеводув 15 ноября, была российской. Однако сейчас идет расследование трагического инцидента. И пока оно не завершится, никто не может со 100% уверенностью делать выводы о том, что там на самом деле произошло.

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война в Украине новости Польши вторжение России Польша Алексей Арестович
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