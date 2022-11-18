Окружение сдаст Путина, чтобы избежать наказания, а Лукашенко притворится миротворцем – генерал Маломуж

Генерал Маломуж отмечает, что Путин и дальше будет шантажировать мир, чтобы добиться переговоров/ Reuters, УНИАН, сайт Кремля

Окружение российского диктатора Владимира Путина расценивает сдачу Херсона как его личный проигрыш и проявление слабости. Однако именно это событие вряд ли станет толчком для начала в России кардинальных движений против Путина.

Но окружение российского диктатора уже будет готовиться к таким движениям. Об этом рассказал глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 годов), генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью Главреду.

По его словам, кое-кто из людей из близкого окружения Путина будет вести тайные переговоры с Западом или третьими странами. Например, они могут пойти на переговоры с Китаем. Однако для такого шага они будут ждать более сложного этапа, когда РФ будет проигрывать на всех фронтах – и на юге, и на востоке.

"Тогда режим ослабнет, Путин будет растерян, и управляемости не будет. При таких условиях проявится и Лукашенко: пока что он нейтральный, а потом будет отказываться подыгрывать России и делать вид, что он всегда был миротворцем и сдерживал наступление русских войск через Беларусь", – говорит генерал.

Окружение российского диктатора будет искать возможности избежать ответственности. И ради того, чтобы самим выйти сухими из воды, они будут предлагать устранить Путина.

"Оно (окружение – ред.) будет предлагать устранить Путина, но остаться самим, чтобы сохранить стабильность в России и не допустить неконтролируемого распространения ядерного оружия (а это для мира чрезвычайно важно). Такой, возможно, будет позиция и тех, кто придет к власти после Путина", – объясняет Маломуж.

Внутри российских элит и в окружении Путина начнутся большие движения. И это станет определяющим для того, кто придет на смену нынешнему президенту РФ. Этот человек в перспективе будет обещать Западу провести реформы, прекратить войну и выплачивать Украине репарации.

"Но всё это не близкая перспектива. Мы можем только предполагать, как всё будет. На самом деле после физического устранения Путина события могут развиваться и так, и по другому сценарию. Эта ситуация будет характеризовать внутриполитическую обстановку в России, когда там будет разбалансировка, массовые протесты, недовольство", – отмечает генерал Маломуж.

А пока что Путин и его окружение будут пытаться шантажировать мир, чтобы добиться переговоров. Россия даже может вывести свои войска с территории Украины, лишь бы сохранить свой режим, говорит генерал.

Ранее Маломуж отмечал, что ключом к деоккупации Крыма станет освобождение левобережья Херсона и Мелитополя. Когда украинские войска освободят основные позиции и врагу придется бежать, это будет переломным моментом. Возвращение под контроль Украины Херсона является очень важным шагом, однако это таким ключом в Крым не станет. Украинским войскам нужно двигаться дальше.

Также генерал Маломуж отмечал, что после освобождения Херсона Украина получила перспективу вернуть контроль и над другими оккупированными территориями. Только ситуация на фронте не станет легче для наших войск, ведь враг перебросил часть своей армии из Херсона и правобережья Херсонщины на другие направления. Кроме этого, оккупанты в предчувствии наступления украинских военных на левобережье Херсонщины и запорожском направлении подтягивают туда резервы и создают укрепрайоны.

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