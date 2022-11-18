Окружение сдаст Путина, чтобы избежать наказания, а Лукашенко притворится миротворцем – генерал Маломуж

Путин будет шантажировать мир, чтобы добиться переговоров. Он даже может вывести свои войска из Украины, лишь бы сохранить свой режим.
Окружение российского диктатора Владимира Путина расценивает сдачу Херсона как его личный проигрыш и проявление слабости. Однако именно это событие вряд ли станет толчком для начала в России кардинальных движений против Путина.
Но окружение российского диктатора уже будет готовиться к таким движениям. Об этом рассказал глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 годов), генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью Главреду.
По его словам, кое-кто из людей из близкого окружения Путина будет вести тайные переговоры с Западом или третьими странами. Например, они могут пойти на переговоры с Китаем. Однако для такого шага они будут ждать более сложного этапа, когда РФ будет проигрывать на всех фронтах – и на юге, и на востоке.
"Тогда режим ослабнет, Путин будет растерян, и управляемости не будет. При таких условиях проявится и Лукашенко: пока что он нейтральный, а потом будет отказываться подыгрывать России и делать вид, что он всегда был миротворцем и сдерживал наступление русских войск через Беларусь", – говорит генерал.
Окружение российского диктатора будет искать возможности избежать ответственности. И ради того, чтобы самим выйти сухими из воды, они будут предлагать устранить Путина.
"Оно (окружение – ред.) будет предлагать устранить Путина, но остаться самим, чтобы сохранить стабильность в России и не допустить неконтролируемого распространения ядерного оружия (а это для мира чрезвычайно важно). Такой, возможно, будет позиция и тех, кто придет к власти после Путина", – объясняет Маломуж.
Внутри российских элит и в окружении Путина начнутся большие движения. И это станет определяющим для того, кто придет на смену нынешнему президенту РФ. Этот человек в перспективе будет обещать Западу провести реформы, прекратить войну и выплачивать Украине репарации.
"Но всё это не близкая перспектива. Мы можем только предполагать, как всё будет. На самом деле после физического устранения Путина события могут развиваться и так, и по другому сценарию. Эта ситуация будет характеризовать внутриполитическую обстановку в России, когда там будет разбалансировка, массовые протесты, недовольство", – отмечает генерал Маломуж.
А пока что Путин и его окружение будут пытаться шантажировать мир, чтобы добиться переговоров. Россия даже может вывести свои войска с территории Украины, лишь бы сохранить свой режим, говорит генерал.
Ранее Маломуж отмечал, что ключом к деоккупации Крыма станет освобождение левобережья Херсона и Мелитополя. Когда украинские войска освободят основные позиции и врагу придется бежать, это будет переломным моментом. Возвращение под контроль Украины Херсона является очень важным шагом, однако это таким ключом в Крым не станет. Украинским войскам нужно двигаться дальше.
Также генерал Маломуж отмечал, что после освобождения Херсона Украина получила перспективу вернуть контроль и над другими оккупированными территориями. Только ситуация на фронте не станет легче для наших войск, ведь враг перебросил часть своей армии из Херсона и правобережья Херсонщины на другие направления. Кроме этого, оккупанты в предчувствии наступления украинских военных на левобережье Херсонщины и запорожском направлении подтягивают туда резервы и создают укрепрайоны.
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