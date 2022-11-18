Из-за российских ударов более 10 млн украинцев остались без электричества - Зеленский

Зеленский заявил, что почти треть населения Украины осталась без света / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины 10 млн украинских граждан сейчас находятся без электроснабжения.

Об этом украинский гарант рассказал во время своего вечернего видеообращения.

"Весь день продолжается ликвидация последствий очередной ракетной атаки против Украины. Вновь аварийные отключения света в придачу к плановым стабилизационным. По состоянию на это время более 10 млн украинцев без электричества", - рассказал Зеленский.

Президент отметил, что больше всего отключений в Винницкой, Одесской, Сумской областях и городе Киеве. Он подчеркнул, что сейчас делается все возможное, чтобы нормализовать поставки электроэнергии.

Отключение света в Украине

Недавно исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что в столице продолжительность отключений света может значительно увеличиться. Это связано с наступлением холодов. По его словам, каждые 5-7 градусов снижение температуры – это 10% потребления по территории Украины в среднем. Ограничения электропотребления в столице с похолоданием могут увеличиться, если пропускная способность сетей, по которым электроэнергия поступает в столицу, останется на таком же уровне, как сейчас.

Также ранее Сахарук отмечал, что в Украине невозможно отремонтировать и "вернуть в строй" всю поврежденную энергетическую инфраструктуру за две недели. За это время возможно только улучшение. Но украинцам в ближайшее время не стоит рассчитывать, что ситуация со светом будет такая, как до обстрелов российскими оккупантами.

Как отметил председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, если зимой сильные морозы совпадут с российскими ракетными атаками на украинскую инфраструктуру, то электроэнергию могут отключать на 10-12 часов. При этом он отметил, что в Украину идет похолодание, следующими днями будет мороз.

Больше новостей о ситуации с электроснабжением в Украине: