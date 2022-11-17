Джейк Салливан звонил в Офис Зеленского / Коллаж: Reuters, president.gov.ua

После инцидента с падением ракет на территории Польши помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан позвонил в Офис президента Украины и призвал чиновников к "осторожным высказываниям" относительно того, что произошло.

Как пишет CNN, примерно через час после того, как стало известно об инциденте, Владимир Зеленский в своем ночном обращении заявил, что "российские ракеты попали в Польшу", назвав это "очень значительной эскалацией", которая требует ответа.

В связи с этим в Офис президента Зеленского сразу позвонил Салливан и призвал украинское руководство осторожнее относиться к тому, как они комментируют инцидент, сообщили источники, знакомые с этим разговором.

В тот же вечер украинский гарант просил организовать звонок с президентом США Джо Байденом. Однако диалог между лидерами двух стран так и не состоялся.

Падение ракеты в Польше

15 ноября в Польше раздался взрыв. Две ракеты ударили по селу Пшеводув, которое расположено в 10 км от границы с Украиной. "Прилет" зафиксировали по местной зерносушилке. В результате погибли два человека.

Самолет НАТО, который находился в воздушном пространстве Польши 15 ноября, отследил упавшую ракету на территории страны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на военного представителя Альянса.

Президент США Джо Байден назвал "маловероятным" запуск ракеты, которая привела к взрывам и гибели людей в Польше, из России.

В то же время в Польше подтвердили, что на территории страны действительно упала ракета российского производства. Глава польской дипломатии Збигнев Рау вызвал российского посла в Варшаве для объяснений.

Президент Польши Анжей Дуда заявил, что могла упасть ракета украинской ПВО. Признаков преднамеренного нападения на страну нет.

Секретарь СНБО Алексей Данилов призывает партнеров предоставить данные, на основе которых пришли к выводу, что на территории Польши упала ракета украинской ПВО.

Украина призвала Польшу включить ее в расследование падения ракеты на польской территории. Как сообщает The Guardian, президент Польши Анджей Дуда отреагировал на призыв. Он заявил, что перед этим Варшава должна посоветоваться с Вашингтоном.

Вас может заинтересовать: