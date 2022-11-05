'России придется пойти на уступки': Салливан выдвинул РФ условия для начала переговоров с Украиной

Салливан подчеркнул, что переговоры с РФ должны происходить только с участием Украины / Reuters

Стране-агрессору России придется смириться с тем фактом, что ради мирных переговоров с Украиной ей нужно будет вернуть все захваченные территории.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время общения с журналистами в Киеве 4 ноября, сообщает "Европейская правда".

Салливан прежде всего подчеркнул, что любые переговоры с Россией, если такие когда-то состоятся, должны проходить только при участии Украины. По его словам, Москва выдвигает неприемлемые ожидания, когда приглашает к переговорам другие государства.

"Президент Джо Байден четко сказал, что ведущий принцип его политики на протяжении всего хода этого конфликта – это "ничего об Украине без Украины", и это сохраняется", - подчеркнул он.

Кроме того, по словам чиновника Белого дома, неприемлемыми являются условия, на которых россияне готовы вести диалог. По мнению Салливана, все они должны начинаться с полной деоккупации Украины.

"Все сигналы, которые мы слышим от разных должностных лиц из России, они начинаются с предложения, что Россия сохраняет территорию, которую она силой отобрала у Украины. И это не только я считаю такие предложения неприемлемыми. Это неприемлемо по Уставу ООН", - заявил он.

Переговоры между Украиной и РФ

Президент Владимир Зеленский 4 октября решил официально поставить точку в политических переговорах между Киевом и Москвой. Он внедрил решение СНБО, которое предусматривает, что Украина с Путиным ни о чем не будет разговаривать. Указ главы украинского государства вступил в силу со дня его опубликования.

Как отметил украинский гарант, фейковые референдумы, которые Россия провела на временно захваченных территориях Украины, стали последней каплей для украинской власти и окончательно перечеркнули возможность диалога со страной-агрессором.

В то же время глава украинского государства подчеркнул, что говорить о диалоге с Россией можно, если она уйдет из Украины и признает, что совершила "ужасную ошибку".

Также Зеленский подчеркнул, что заявления руководства России о готовности к переговорам являются ложью и это очень хорошо понимают в мире.

"Абсолютно безумное упрямство хозяев нынешней России - лучший показатель, что так же лживо и все, что они рассказывают некоторым иностранным лидерам о своей якобы готовности к переговорам. Когда кто-то думает о переговорах, он не ищет, как обмануть всех вокруг, чтобы отправить еще десятки или сотни тысяч людей в мясорубку - мобилизованных или в виде каких-то наемников", - сказал президент.

Больше новостей о переговорах Украины и РФ: