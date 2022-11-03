"Путин жаждит переговоров": эксперт объяснил, как РФ пытается спасти ситуацию с войной в Украине

Эксперт объяснил, как РФ пытается спасти ситуацию с войной в Украине/ kremlin.ru

Президент России Владимир Путин намерен создать в Украине энергетический кризис благодаря массированным ракетным ударам и таким образом обеспечить условия для переговоров.

Военный эксперт, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в эфире "Апостроф ТВ", рассказал, что сейчас это его главная задача.

По оценкам эксперта, на сегодняшний день у российской армии не осталось больше сил для большой атаки. Оккупанты не могут создать резервы ни на Донетчине, ни на юге, ни создать группировки в Беларуси. Захватчики, возможно, хотели устроить повторное наступление на Сумщину и Черниговщину.

"Генералы предлагают Путину разное развитие событий, как спасти ситуацию. На самом деле задача у Путина сейчас – не окружить войска, добиться военных успехов. Это невозможно даже теоретически. Сейчас главное – выйти из той стратегической беды, в которую он попал 24 февраля", – сказал Самусь.

Эксперт отметил, что Путин хотел заморозить Европу, создать там энергетический кризис – не получилось.

"Теперь он хочет создать такой кризис в Украине, нанося массированные ракетные удары по инфраструктуре. Но главная задача этих ударов – создать условия для переговоров. Он хотел бы зафиксировать фронт и весной собрать приличное войско и провести операцию с Сумского направления, с территории Беларуси. Но никто этого не будет ждать", – объяснил эксперт.

Напомним, в Укрэнерго заявили, что через обстрелы Россией энергетической инфраструктуры 31 октября веерные отключения электроэнергии ждут на всю Украину. Удары оккупантов привели к повреждению оборудования сети украинской энергосистемы в ряде регионов.

1 ноября в Украине начались аварийные отключения света. В Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской и Полтавской областях стали отключать электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на энергосети.

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