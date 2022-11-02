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"ВСУ хорошо лечат зависимости": Подоляк разнес Путина, который клянчит переговоры у Украины

2 ноября 2022, 15:00

Россия сегодня напоминает игромана, который пошел ва-банк и проиграл, считает советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Подоляк, Путин
Путину нужны переговоры, чтобы добиться признания аннексии территорий Украины - Подоляк / Коллаж Офис президента, Кремль

Директор страны-агрессора РФ Владимир Путин снова "предлагает" Киеву якобы "переговоры" для того, чтобы добиться признания аннексии украинских территорий. Россия напоминает игромана, которому повезло, однако после хода ва-банк он проиграл. Болезненные зависимости хорошо лечат Вооруженные силы Украины. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он сравнил Россию с лудоманом в казино, которому несколько раз повезло, после чего он решил поставить на кон все, что у него было, и проиграл.

По словам чиновника, Путин просит переговоров, чтобы "отыграться". Ему нужно признание аннексии оккупированных территорий Украины. Однако Киев не пойдет на такие условия и намерен завершить войну военным путем.

"Россия сегодня - это лудоман в казино, которому несколько раз повезло и он поверил в судьбоносность. А потом пошел ва-банк… и проиграл. Предлагая новые "переговоры" сегодня (признание аннексии), Путин хочет отыграться. К счастью, Вооруженные Силы Украины хорошо лечат болезненные зависимости", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Переговоры России и Украины

Президент Владимир Зеленский 27 октября заявил, что Украина не может пойти на переговоры с Россией, поскольку страна-агрессор предлагает Киеву оккупационные условия "диалога". Одно из требований – признание оккупированного Крыма якобы "территорией РФ" и отказ от захваченных районов Донбасса. Зеленский подчеркнул – Москва настроена на дальнейшую оккупацию украинского государства.

1 ноября директор страны-оккупанта РФ Владимир Путин пожаловался, что Киев не хочет говорить с Москвой.

Якобы стороны о чем-то "договорились" в Стамбуле, а потом диалог сорвался. При этом он сказал, что Россия готова ждать согласия Киева.

2 ноября в интервью чешском телевидению Владимир Зеленский повторил, что Украина не пойдет на компромиссы с Россией после того, как Москва развязала циничную полномасштабную войну.

"Я думаю, что некоторые лидеры стран, конечно, хотели бы (компромиссов со стороны Киева). Я не хочу сейчас давать свою оценку этому, потому что это не имеет значения. Потому что для меня не важно, что кто-то пытается подтолкнуть нас. Мы уже там были (в переговорах с РФ). Для нас там ничего нового, никаких сюрпризов. Я знаю, чем закончит эта история", - подчеркнул Зеленский.

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