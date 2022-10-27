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Россия требует "признать" Крым и "уступить" Донбасс, переговоров быть не может – Зеленский

27 октября 2022, 17:04

Агрессор РФ прикрывается "стремлением к переговорам", на самом деле Москва намерена оккупировать территорий Украины, сказал президент Владимир Зеленский.

Зеленский Россия
Россия захочет реальных переговоров с Украиной, когда ее планы по оккупации провалятся - Зеленский / Коллаж УНИАН

Украина не может пойти на переговоры с РФ, поскольку страна-агрессор выдвигает Киеву оккупационные условия. Кремль хочет, чтобы украинское государство, дескать, "признало" захваченный Крым "частью России" и отказалось от оккупированного Донбасса. Москва не настроена на реальный разговор и прикрывает "стремлением к диалогу" свои захватнические цели. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera он рассказал о том, что Украина знает реальную ситуацию – Кремлю не нужен настоящий диалог с Киевом. Цель Москвы – оккупация украинского государства.

"Мы видим сообщения от нашей разведки, США, Британии, Турции и т.д. Одно дело, когда в этой стране кто-то говорит что-то публично, а другое - когда мы знаем реальную ситуацию. Первое - они не заинтересованы в диалоге, потому что не получат от диалога желаемого результата. Второе - результат, который они хотят - оккупация", - сказал гарант.

По его словам, одна из целей российского агрессора заключается в том, чтобы Украина, мол "признала Крым частью РФ" и "отказалась от части Донбасса" – речь идет о территориях, где Москва создала так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Президент отметил, что переговоров с Россией не будет. Россияне специально ставят такие условия, поскольку диалог не является их целью.

"Далее они хотят Мариуполь, контроль над морем, Азов. Они специально предложили формат диалога, который мы не могли принять. В этом и заключался замысел. Они думают, что еще предложить Украине, чтобы она отказалась", - добавил глава украинского государства.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия в будущем захочет настоящих переговорах на условиях Украины. Но для этого страна-оккупант должна понять свою неспособность захватить украинские территории.

Переговоры Украины и России

Директор страны-агрессора РФ Владимир Путин 30 сентября подписал бумажки об аннексии территорий Украины. После так называемого "мероприятия" он предложил Киеву "переговоры". От диалога по возвращению украденных территорий Путине отказался. При этом глава Кремля "призвал" Украину "сложить оружие".

Президент Владимир Зеленский в ответ на незаконные действия Путина подписал заявку на вступление Украины в НАТО в рамках ускоренной процедуры. Глава государства отметил, что теперь никакого диалога с Путиным не будет. Киев будет разговаривать только с другим руководством России.

Позже Зеленский поставил точку в политических переговорах с РФ. В частности, президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, согласно которому Украина не будет проводить переговоров с Путиным. Указ главы государства вступил в силу.

Смотрите видео ТСН - Украина не намерена вести переговоры с нынешним руководством России

Другие новости:

Владимир Зеленский война России и Украины мирные переговоры с Россией
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