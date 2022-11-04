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"Отправляют тысячи людей в "мясорубку": Зеленский раскрыл ложь Кремля насчет переговоров

4 ноября 2022, 23:00

Украина готова к честному и справедливому миру, подчеркнул президент.

Зеленский Путин
Владимир Зеленский жестко ответил на заявления Владимира Путина / Коллаж Офис президента, УНИАН

Заявления руководства Росси о готовности к переговорам являются ложью и это очень хорошо понимают в мире, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Наиболее жестокие боевые действия на протяжении всей этой недели сосредоточены на Донбассе. Это Бахмут и Соледар. Держим наши позиции. И на этих и некоторых других направлениях Донетчины российская армия потратила уже столько жизней своих людей и столько боеприпасов, сколько, по-видимому, не тратила в двух чеченских войнах вместе взятых", — сказал он в видеообращении.

По его словам, "реальный уровень потерь России скрывается от российского общества. Даже мобилизацию свою они сейчас скрыли и просто врут людям, что якобы мобилизационная задача выполнена. А на самом деле в регионах России и на нашей оккупированной территории они продолжают собирать людей на гибель".

"И это абсолютно безумное упрямство хозяев нынешней России – лучший показатель, что так же лживо и все, что они рассказывают некоторым иностранным лидерам о своей якобы готовности к переговорам. Когда кто-то думает о переговорах, он не ищет, как обмануть всех вокруг, чтобы отправить еще десятки или сотни тысяч людей в мясорубку – мобилизованных или в виде каких-нибудь наемников", — сказал президент.

"И очень хорошо, отметил он, что мир воспринимает российскую риторику так, как она того заслуживает, а именно как ложь, и обращает внимание лишь на то, что государство-террорист реально делает".

"Мы как раз готовы к миру, к честному и справедливому миру, формулу которого мы неоднократно озвучивали. Нашу позицию мир знает. Это уважение к Уставу ООН, уважение к нашей территориальной целостности, уважение к нашим людям и должная ответственность за террор – это наказание для всех, кто виноват, и полное возмещение Россией нанесенного нам ущерба", — добавил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что террор против гражданского населения свидетельствует об отказе России от мирных переговоров.

По его мнению, "постоянный террор против гражданского населения является очевидным отказом России от подлинных переговоров".

"Террор – это преступление, за которое должно быть наказание. Террор на государственном уровне – это одно из самых ужасных международных преступлений, угрожающее не только кому-то одному в мире, но и всему международному сообществу", — заявил он.

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