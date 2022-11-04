'Диалог с Россией возможен': Зеленский назвал условие возвращения к переговорам с РФ

Зеленский подчеркнул, что сейчас у РФ есть конкретное намерение уничтожить Украину / president.gov.ua

Фейковые референдумы, которые Россия провела на временно захваченных территориях Украины, стали последней каплей для украинской власти и окончательно перечеркнули возможность диалога со страной-агрессором.

Как отметил президент Владимир Зеленский в интервью изданию EL PAÍS, сейчас у РФ есть конкретное намерение оккупировать и уничтожить Украину. "Что я должен сказать человеку, который просто хочет нас уничтожить? В таких переговорах нет смысла", - сказал украинский гарант.

Зеленский подчеркнул, что РФ является террористической организацией и мир должен набраться смелости и сделать все, чтобы ее изолировать.

В то же время глава украинского государства подчеркнул, что говорить о диалоге с Россией можно, если она уйдет из Украины и признает, что совершила "ужасную ошибку".

"Если россияне отступят и признают, что они ужасно ошиблись, если можно говорить об ошибке на фоне всего этого, тогда мы сможем найти формат для диалога. Но если мы будем продолжать жертвовать тысячами жизней, чтобы достичь освобождения нашей территории, я думаю, это будет препятствовать процессу диалога на долгие годы", - подытожил Зеленский.

Переговоры Украины и России

Президент России Владимир Путин 30 сентября после объявления аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей предложил Киеву "сесть за стол переговоров". Причем Россия якобы не участвует в "диалоге" по аннексированных территориям, а Украина, мол, должна "сложить оружие".

В свою очередь украинский гарант Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Кремлем, но только после того, как там сменится власть. По словам президента, Украина пыталась договориться с Путиным, но после аннексии политического диалога больше не будет. Власть будет говорить только с новым российским руководителем.

Уже 4 октября Зеленский решил официально поставить точку в политических переговорах между Киевом и Москвой. Он внедрил решение СНБО, которое предусматривает, что Украина с Путиным ни о чем не будет разговаривать. Указ главы украинского государства вступил в силу со дня его опубликования.

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