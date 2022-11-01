"Хочет сохранить себе жизнь": Пионтковский объяснил, почему Путин так клянчит переговоры с Украиной

Пионтковский объяснил, почему Путин так клянчит переговоры с Украиной/ сайт Кремля, скрин

Российский диктатор Владимир Путин в последнее время часто вспоминает о переговорах между Украиной и Россией. Они ему нужны, чтобы попытаться договориться о перемирии.

Для Путина сейчас очень нужно перемирие, ведь ситуация в войне разворачивается совсем не в его пользу. Об этом рассказал российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский, пишет 24 канал.

Диктатор РФ хочет "заморозить" ситуацию на фронте. Ему это нужно, чтобы прекратить наступление ВСУ и поставки оружия Украине от западных партнеров.

"Сейчас он отчаянно хочет перемирия и прекращения огня, чтобы сохранить себе жизнь. Ему нужно остановить наступление украинской армии, прекратить поставки оружия", – говорит Пионтковский.

Российский оппозиционер объясняет, что Путин бьет по инфраструктуре Украины как раз для того, чтобы склонить украинцев к переговорам. Но на самом деле он получает обратный эффект и вызывает еще больше ненависти к себе от граждан Украины.

В то же время западные партнеры реагируют на такие обстрелы и соглашаются дать Украине еще больше оружия. Поэтому можно говорить, что Украина "побила" карту Путина в отношении уничтожения энергосистемы, отмечает Пионтковский.

Возможность переговоров между Украиной и РФ

Напомним, президент Владимир Зеленский высказался по поводу вероятности мирных переговоров Украины с РФ. Он подчеркнул, что не готов говорить с Владимиром Путиным и его режимом, и подчеркнул, что о переговорах может идти речь только после выхода войск РФ с украинских территорий.

В России дали заднюю и заговорили о переговорах. Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что российский диктатор Владимир Путин уже готов к переговорам относительно войны в Украине. Лавров добавил, что Россия готова говорить с Западом, если там предложат "реальные предложения" с учетом интересов, направленных на поиск компромиссов.

Слова Лаврова о вероятности переговоров с Москвой прокомментировал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Он отметил, что единственным реалистичным предложением должно быть немедленное прекращение Россией войны против Украины и вывод российских войск с украинской территории за пределы границ по состоянию на 1991 год.

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