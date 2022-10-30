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"РФ ответят на поле боя": МИД о предложении Лаврова насчет переговоров

30 октября 2022, 14:28

РФ создает дымовую завесу, чтобы выиграть время на фоне поражений российской армии, уверен Олег Николенко.

МИД Украины
В МИД ответили на заявление РФ / УНИАН

Новый зерновой шантаж России и вероятность переговоров с Москвой прокомментировал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

В Facebook он отреагировал на слова министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова о якобы готовности РФ обсуждать с Западом "реалистичные предложения" по Украине.

"Единственным реалистичным предложением должно быть немедленное прекращение Россией войны против Украины и вывод российских войск с украинской территории за пределы границ по состоянию на 1991 год", - написал спикер МИД.

"Тот, кто действительно стремится к переговорам, не уничтожает энергетическую систему страны, чтобы ее население замерзло зимой, не занимается массовыми казнями гражданских людей, не обстреливает жилые кварталы, не объявляет мобилизацию дополнительных 300 тыс. военнослужащих, не блокирует поставки зерновых, не выдвигает ультиматумов", - отметил спикер.

Как отмечает Николенко, "заявление Лаврова о готовности к переговорам есть не что иное, как очередная дымовая завеса, чтобы выиграть время на фоне поражений российской армии".

"Пока Россия продолжает совершать преступления в Украине, ответ должен быть один - на поле боя", - подчеркнул спикер.

"Мы благодарны международным партнерам, которые стоят бок о бок с Украиной в ее борьбе за существование. Только совместными решительными усилиями возможно остановить Россию, которая представляет угрозу безопасности не только Европы, но и мира", - заявил Николенко.

николенко

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин все еще готов к переговорам по Украине. По его словам, Россия ждет, когда Запад сможет "предложить какие-то серьезные подходы".

Напомним, ранее Зеленский заявил, что террор против гражданского населения свидетельствует об отказе России от мирных переговоров.

По его мнению, "постоянный террор против гражданского населения является очевидным отказом России от подлинных переговоров".

"Террор – это преступление, за которое должно быть наказание. Террор на государственном уровне – это одно из самых ужасных международных преступлений, угрожающее не только кому-то одному в мире, но и всему международному сообществу", - заявил он.

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МИД Украины Сергей Лавров война России и Украины мирные переговоры с Россией
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