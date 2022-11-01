В Берлине избили украинца из-за тризуба на шапке

В Берлине напали на украинца / Фото censor.net

В Берлине агрессивно настроенный мужчина напал на украинца, который был в шапке с тризубом. Инцидент произошел в одном из торговых центров.

О нападении изданию Цензор.НЕТ рассказал сам пострадавший - Евгений, который живет в Берлине.

28 октября в торговом центре к нему подошел мужчина и стал угрожать расправой из-за тризуба на шапке украинца. Когда Евгений хотел зафиксировать происходящее на камеру, мужчина набросился на него.

"Выходя из магазина, включил камеру, чтобы зафиксировать их и подать заявление за угрозы и дискриминацию по национальному признаку, в этот момент он набросился на меня, хотел забрать телефон, начал его выдирать и нанес несколько ударов в лицо и потом исчез", – рассказал украинец.

Мужчина, который напал на украинца в Берлине / Фото censor.net

Как сообщал Главред, в августе в Швейцарии россияне вместе с белорусом набросились на украинских студентов, избили их и желали смерти. Это все произошло прямо посреди улицы. Они обвинили двух девушек и парня якобы в хейте.

В Испании несколько мужчин напали на украинца, который вышел на единичную акцию с призывом остановить войну в Украине и держал в руках сине-желтый флаг с красной надписью на английском "Stop war".

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