Били и желали смерти: в Швейцарии россияне и белорус напали на украинцев

В Швейцарии напали на украинцев / коллаж фото Reuters, скриншот

В Швейцарии россияне вместе с белорусом набросились на украинских студентов, избили их и желали смерти. Это все произошло прямо посреди улицы. Об этом сообщает Obozrevatel.

Украинцы были вынуждены приехать в Швейцарию из-за войны, которую развязала Россия. Прямо посреди улицы в Цюрихе 13 августа на них напали выходцы из РФ и Беларуси. Они обвинили двух девушек и парня якобы в хейте.

"Вы притесняете мой язык! Я здесь с 1995-го. Зачем вы здесь? Зачем сюда приехали притеснять мой язык?"- кричал один из злоумышленников.

Украинцы пытались игнорировать наглых иностранцев и повторяли, что просто идут к своему жилью. Россияне кричали, что обычные люди не имеют отношения к войне, потому что это "дело политиков".

В это время белорус прижал к стене одну из девушек и начал недовольно кричать, утверждая, что она приехала в Швейцарию, якобы чтобы давить на русскоязычных граждан.

"Ты унижаешь русских, я здесь с 95-го, а ты 20-летняя не имеешь права меня унижать. Я здесь живу, вы меня притесняете", – повторял мужчина.

Он ударил украинца по лицу несколько раз. Одна из студентов успела включить камеру на мобильном телефоне. Они начали вызывать правоохранителей, но русскоязычные литовки, которые были подругами злоумышленников, попросили выключить камеру и забыть об инциденте".

Белорус так и не смог успокоиться и желал украинцам смерти. Он выбил из рук украинки телефон и попытался скрыться в толпе, потому что испугался полиции. К правоохранителям обратились местные жители, которые вмешались в конфликт.

Напомним, ранее в Берлине полиция отобрала и свернула украинский флаг, с которым на улицы немецкой столицы вышли активисты. В МИД Украины осудили решение Берлина запретить выходить на улицы с украинской символикой и назвали это большой ошибкой и большим позором.

В Испании несколько мужчин напали на украинца, который вышел на единичную акцию с призывом остановить войну в Украине и держал в руках сине-желтый флаг с красной надписью на английском "Stop war".

Другие новости: