Обмен территорий на вступление в НАТО: у Зеленского жестко ответили Киссинджеру

Целью ВСУ остается полное освобождение захваченных территорий Украины, подчеркнул Алексей Арестович.
Украина не пойдет на территориальные уступки в обмен на вступление в НАТО, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
Таким образом он отреагировал в Facebook на предложение бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о необходимости вступления Украины в Североатлантический альянс в обмен на закрепление за РФ захваченных в 2014 году украинских территорий.
По его мнению, появление подобных предложений можно связывать с переходом ВСУ стратегической инициативы на фронте.
"Переход стратегической инициативы к Украине ознаменовало возращение Макдональдса, удар по Сакам, прорыв Гиркина и надрыв Киссенджера", - пишет советник главы ОП.
Он убежден в том, что российская армия уже находится за гранью стратегического слома: "Мобилизация провалена, отказников море, нового крупного наступления организовать не в силах, ракетные обстрелы - кот наплакал, в Крыму принимают, в Херсоне сглатывают".
Представитель ОП добавил, что целью ВСУ остается полное освобождение захваченных территорий Украины.
"Не будет никакого обмена территорий. Ни на что, даже на НАТО. Даже не пытайтесь. Будет последовательный и сосредоточенный вынос российской армии с нашей территории. Вперёд ногами". – резюмировал Арестович.
Что предложил Киссинджер
Накануне бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер заявил о том, что после всего, что РФ натворила – к Украине нужно относиться, как к члену НАТО.
Как подчеркнул он в интервью The Wall Street Journal, "жребий уже брошен".
И после того, как россияне вели себя в Украине, он "теперь считает, что так или иначе, формально или нет, после этого к Украине следует относиться, как к члену НАТО".
В то же время до сих пор предусматривает "урегулирование", условием которого будет сохранение за кремлем оккупированных территорий еще 2014 года – хотя и не может ответить, чем оно будет отличаться от "невыполненного соглашения по стабилизации конфликта 8-летней давности".
Напомним, во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) Киссинджер предложил официальному Киеву пойти на уступки, отдав часть территории страны для возобновления мирных переговоров с Россией.
Президент Украины Владимир Зеленский подверг резкой критике бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера за его заявления о необходимости для Украины найти общий язык с Россией.
"В Давосе из глубокого прошлого выныривает, например, господин Киссинджер и говорит, что надо отдать России кусок Украины. Чтобы вроде бы не было отчуждение России от Европы", - подчеркнул глава государства.
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