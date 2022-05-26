Зеленский жестко ответил на предложения "сдать" часть территории Украины

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подверг резкой критике бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера за его заявления о необходимости для Украины найти общий язык с Россией.

"В Давосе из глубокого прошлого выныривает, например, господин Киссинджер и говорит, что надо отдать России кусок Украины. Чтобы вроде бы не было отчуждение России от Европы", - подчеркнул глава государства в своем видеообращении.

По словам Зеленского, "такое впечатление, что у господина Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938-й, и он думал, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене. Кстати, в реальном 1938 году, когда семья господина Киссинджера спасалась из нацистской Германии, ему было 15 лет, и он все отлично понимал. И от него тогда не слышали, что надо якобы адаптироваться к нацистам вместо того, чтобы избавиться от них или бороться с ними".

"Начали появляться и симптоматические редакционные статьи в некоторых западных СМИ о том, что якобы Украина должна принять так называемые тяжелые компромиссы, отдав территорию в обмен на мир", - сказал он, добавив, что "возможно, в New York Times в 1938 году тоже писали нечто подобное. Но сейчас, напоминаю, все-таки 2022 год", - сказал президент.

"И по всем этим геополитическим соображениям тех, кто советует Украине что-нибудь отдать России, "великие геополитики" всегда не желают видеть обычных людей. Обычных украинцев. Миллионы тех, кто, собственно, живет на территории, которую они предлагают обменять на иллюзию мира. Надо всегда видеть людей. И помнить, что ценности – это не просто слово", - заявил он.

Война России против Украины

Напомним, утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская армия начала на территории Украины т.н. "специальную военную операцию".

При этом агрессор начал наносить ракетные удары по многим районам Украины. В результате есть многочисленные жертвы, а также большие разрушения как жилого фонда, так и промышленных предприятий.

Изначально РФ вторглась на территорию Украины сразу с нескольких направлений, в том числе с территории Беларуси.

Бои проходили на подступах к Киеву, Харькову, Чернигову и Сумам.

Однако благодаря героическим усилиям Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и простых украинцев, которые помогают защищать свою землю, на многих направлениях врага удалось остановить и даже отбросить на значительное расстояние.

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После бегства оккупантов во многих районах Украины начали находить братские могилы мирных жителей, замученных и убитых оккупантами. Люди были безоружны и не оказывали сопротивления, у многих из них были связаны руки.

Немотивированная варварская агрессия РФ против Украины, а также массовое убийство российскими оккупантами мирных жителей стали причиной создания мощного антироссийского международного фронта. Союзники уже предоставили Украине оружие для защиты от РФ (в том числе тяжелое вооружение), а также выделяют Киеву необходимую финансовую помощь.

При этом в США был принят законодателями и подписан президентом Джо Байденом закон о ленд-лизе, открывающий практически неограниченные ресурсы для военного укрепления ВСУ в борьбе с российскими оккупантами.

Переговорный процесс между Украиной и РФ, проходивший в Беларуси и Турции, перешел в режим онлайн. При этом в Украине уже заявили, что точкой в войне должно стать полное освобождение всех захваченных РФ территорий.

По данным Минобороны Украины потери российских оккупантов превышают 29 тысяч. ВСУ уничтожили около 4 тысяч танков и бронемашин и более 350 самолетов и вертолетов РФ. Настоящей сенсацией стало уничтожение украинскими ракетами Нептун флагмана ЧФ России крейсера Москва. В свою очередь Москва заявляет, что "спецоперация" в Украине якобы идет по плану.

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