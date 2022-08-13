Киссинджер заявил, что к Украине нужно относиться как к члену НАТО

Киссинджер считает, что развязанная Путиным война определила точку невозврата / Фото УНИАН, Reuters

Экс-госсекретарь и бывший советник президента США по нацбезопасности Генри Киссинджер заявил, что после полномасштабного вторжения России к Украине следует относиться как к члену НАТО. По его словам, развязанная российским диктатором Владимиром Путиным война определила точку невозврата.

Киссинджер заявил, что ранее считал ошибкой Североатлантического альянса сигнализировать Украине, что она может в конечном итоге присоединиться к НАТО. По его мнению, Украине следовало бы сохранять нейтралитет. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

"Я был за полную независимость Украины, но считал, что лучшей ее ролью будет что-то вроде Финляндии", – заявил американский экс-чиновник.

Однако Киссинджер подчеркнул: когда Россия ввела войска в Украину, был "брошен жребий", который в корне изменил ситуацию. Бывший советник президента США заявил, что после произошедшего западные страны должны воспринимать Украину как часть Североатлантического альянса.

"Теперь я считаю, так или иначе, формально или нет, к Украине после этого нужно относиться как к члену НАТО", – отметил Киссинджер.

Как сообщал Главред, во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) Киссинджер предложил официальному Киеву пойти на уступки, отдав часть территории страны для возобновления мирных переговоров с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский подверг резкой критике бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера за его заявления о необходимости для Украины найти общий язык с Россией.

"В Давосе из глубокого прошлого выныривает, например, господин Киссинджер и говорит, что надо отдать России кусок Украины. Чтобы вроде бы не было отчуждение России от Европы", - подчеркнул глава государства.

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