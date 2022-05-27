Предлагавшего идти на уступки Путину экс-госсекретаря США Киссинджера добавили в базу "Миротворца"

Генри Киссинджер / ua.depositphotos.com и Миротворец

Бывший госсекретарь США, 99- летний Генри Киссинджер, угодил в базу украинского сайта "Миротворец" с формулировкой "соучастник преступлений против Украины"

В тексте его карточки говорится, что он является "соучастником преступлений российской власти против Украины и ее граждан".

К слову, проект "Миротворец" является ресурсом, на котором размещаются персональные данные "лиц, которые считаются причастными к "преступлениям против принципов национальной безопасности Украины".

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Напомним, Киссинджеру досталось за его недавнее выступление на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария). Бывший дипломат предложил официальному Киеву пойти на уступки, отдав часть территории страны для возобновления мирных переговоров с Россией.

По словам политика, из-за российской агрессии в Украине международному сообществу, в частности Западу, придется искать договоренности с Кремлем. Достаточно большое количество комментаторов восприняли эти слова как призыв к украинским территориальным уступкам в обмен на мир со страной-агрессором.

Президент Украины Владимир Зеленский подверг резкой критике бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера за его заявления о необходимости для Украины найти общий язык с Россией.

"В Давосе из глубокого прошлого выныривает, например, господин Киссинджер и говорит, что надо отдать России кусок Украины. Чтобы вроде бы не было отчуждение России от Европы", - подчеркнул глава государства.

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