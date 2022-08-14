'Шаг к бунту в РФ': у Зеленского объяснили необходимость отмены виз для россиян

В ОП объяснили необходимость визовых ограничений для россиян / reuters

Разговоры о потере виз смогли вернуть россиян к осознанию войны и ответственности и это является "первым шагом к бунту" в России.

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк написал на своей странице в Twitter.

"Зачем нужны визовые ограничения для граждан России? Полгода войны доказали: их не волнуют массовые убийства, разрушенные города, ядерный шантаж, Буча или Мариуполь. Только разговоры о потере виз смогли вернуть к осознанию войны и ответственности. А это первый шаг... к русскому бунту", - отметил Подоляк.

Напомним, ранее в интервью The Washington Post президент Владимир Зеленский призвал Запад запретить въезд всем российским путешественникам. Президент выразил мнение, что санкции, которые уже наложены на Россию, являются "слабыми" по сравнению с закрытием границ для российских граждан на один год и полным эмбарго на покупку российских энергоносителей.

Посольство Латвии в России с 5 августа на неопределенный срок приостановило прием заявлений на получение виз для россиян.

Эстония приняла решение закрыть границы для граждан России с шенгенскими визами, выданными этой страной, с некоторыми исключениями.

По данным СМИ, министры иностранных дел Европейского Союза в конце месяца обсудят возможные визовые ограничения для граждан России.

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